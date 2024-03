Campanha de Nunes comemora pesquisa: ‘Marta e Lula não refletiram nos números’

A equipe da pré-campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), à reeleição, comemorou os resultados do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (19). Os números continuam mostrando um empate técnico entre Nunes (32%) e o pré-candidato do PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos (30,1%), mas essa é a primeira vez em que Nunes aparece numericamente à frente nas pesquisas. Segundo interlocutores do atual prefeito, a pesquisa demonstra que a aproximação de Boulos com o presidente Lula (PT) e a escolha e as aparições de Marta Suplicy (PT) como vice não refletiram em intenções de voto. Havia uma preocupação sobre o assunto – já que Lula venceu a eleição de 2022 na capital paulista e que Marta é muito conhecida na cidade. Com essa constatação, o entorno de Nunes entendeu que não é preciso pressa na escolha de um vice. “Ainda não temos data para a definição.

Nunes é apoiado por muitos partidos e temos que conversar com todos”, disse uma fonte. “A discussão de vice esgota. Vice bom é aquele que não atrapalha, já que ninguém vota em um candidato pelo vice”, garante outro. Além disso, a pré-campanha também avalia que as movimentações de Boulos se restringem ao campo político – e que as ações de Nunes, com a administração nas mãos e com uma agenda de obras, reformas e entregas, tem mais potencial de conexão com a população. “A população não quer saber da polarização. Quer saber do dia a dia”, afirmou um interlocutor.

Segundo turno

Pessoas próximas a Nunes ressaltam, ainda, que a rejeição baixa do pré-candidato à reeleição é o grande trunfo do segundo turno. Para a equipe de Ricardo Nunes, o segundo turno é mais “sobre quem as pessoas não querem”, e os índices atuais ajudam o prefeito. Na semana passada, uma pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S. Paulo” apontou que 34% do eleitorado jamais votaria em Boulos, enquanto 26% jamais votaria em Nunes. Na data, a aprovação do atual prefeito também avançou seis pontos percentuais em relação ao último levantamento, atingindo 29%. Em um eventual segundo turno entre Nunes e Boulos, aponta o Paraná pesquisas, o prefeito aparece com 46% das intenções de voto, contra 39,1% de Boulos.

