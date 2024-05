Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de exposição na web

O Davi ainda questionou a perseguição que vem sofrendo nas redes. “Isso é só por que sou um jovem preto? Eu represento milhares de pessoas que são pretas, que têm a história de vida difícil. Pode me filmar no restaurante, eu tenho emocional”, declarou.

O campeão do BBB 24 aproveitou, ainda, para falar sobre o flagra com a influencer Bárbara Contreras. “Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor. O relacionamento que eu tinha (com Mani Rêgo), cabe a mim resolver… Estou seguindo minha vida”, relatou.

Por fim, ele mandou uma mensagem aos seus fãs. “Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer quem quer me ver bem”, encerrou.