BBB24: Michel provoca a ira de Wanessa após brincadeira pejorativa

Na tarde desta segunda-feira (26/2), Wanessa Camargo ficou irada após uma brincadeira pejorativa de Michel. Num dado momento no BBB24, durante uma dinâmica com um dos patrocinadores na sala da casa, o rapaz chamou a cantora de “mimada”, que reagiu logo em seguida, com outros participantes na área externa.

“E eu não sou nada mimada, Fernanda, nada. Aqui eu tô de igual pra igual com todo mundo”, destacou a filha de Zezé Di Camargo ao falar com a colega de confinamento. “Eu brinquei ali, sentei. Eu ia fazer a regra que todo mundo falou. Brinquei e sentei no chão. Aí falei ‘ah, então não vou, não sei o que…’ e falaram ‘ai, mimada’, não gosto de brincadeira assim. Mimada é o seu cu”, continuou.

Wanessa, revoltada, expôs o brother: “Foi o Michel. Eu não gosto de brincadeira com isso, porque é brincadeira que fazem com estereótipo, não gosto”. Segundo a namorada de Dado Dolabella, existe um trauma por conta da palavra:

“Essa palavra mimada por eu ser filha de quem eu sou já ouvi bastante. Inclusive, quando eu falei do meu pânico eu ouvi um cara na rádio falando: ‘Pobre menina rica, né? Não tem problema, tem que inventar problema mental’”.

Wanessa recebe carta da irmã

BBB24: após Sincerão, perfil de Wanessa revela conteúdo da carta TV Globo/Reprodução

Wanessa recebe carta da irmã

BBB24: após Sincerão, perfil de Wanessa revela conteúdo da carta TV Globo/Reprodução

Wanessa recebe carta da irmã

BBB24: após Sincerão, perfil de Wanessa revela conteúdo da carta TV Globo/Reprodução

Wanessa-Camargo-Zilu-Godoi

Zilu enfatiza que somente a assessoria fala em nome de Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Dado Dolabella e Wanessa

Dado Dolabella se declara para Wanessa e pede “paz” em música Instagram/Reprodução

Wanessa Racista Amargo RED

Globo/Reprodução

No X, antigo Twitter, internautas não deixaram passar a situação batida. “Sofrendo porque foi chamada de mimada”, “Mulher, você tem 40 anos, pare de se colocar como uma adolescente”, “Wanessa reclamando que Michel brincou chamando ela de mimada… tendo atitude de garota mimada” e “Toda mimada sempre odeia ser chamada de mimada”.