Vídeo: “Porrada pode”, dispara mãe de Ludmilla contra Rodriguinho

As críticas feitas por Rodriguinho e Wanessa por conta de uma música de Ludmilla que continha palavrão não foram bem vistas pela mãe da cantora, Silvana Oliveira. A influenciadora soltou o verbo nos stories do Instagram, neste domingo (14/01), contra o participante do BBB24, inclusive o chamando de “agressor”.

“Gente, eu tô vendo que estão me marcando em várias coisas do Rodriguinho que estou até agora me perguntando. Primeiro: Ludmilla fez um show de uma hora e pouca e ele só resumiu esse show todo em uma música de palavrão. Até [sobre] música nova, não ouvi ele falar”, começou a mãe de Ludmilla.

Ela definiu Rodriguinho como “recalcado”: “Aí você vê onde o recalque [vai]. É puro recalque! E não vem falar que eu sou mãe e estou defendendo, não, tá! E outra coisa: teve uma pessoa do Big Brother que comentou que a Ludmilla está muito bonita, e ele falou: ‘Mas também, com o dinheiro que ela tem…’. Oxe! Mas ele também já teve dinheiro e não ficou bonito por quê, Rodriguinho? Me diz aí, meu irmão, o que aconteceu? Se perdeu? Gastou o dinheiro todo e não cuidou da cara? Por causa de quê? Olha, gente, não dá!”, debochou.

Em seguida, Silvana comentou que o filho do cantor também xinga em suas músicas: “Eu amo as músicas do Gaab, filho dele. E [o Gaab] fala palavrão também. Aí você vê onde está o machismo. Macho pode falar de palavrão, mas mulher não. É engraçado, né?”, questionou ela, antes de completar:

“Ah, Rodriguinho, vovô, vem embora! Foi fazer o quê aí dentro, esse menino? Fica quietinho para morrer velhinho. Quer não. Ele não quer ficar quietinho para morrer velhinho. Quer ficar fazendo graça em BBB. Ah, te manca! É por isso que eu não vou [pro BBB]. Ir pra lá fazer essas graças e passando vergonha? Ah, ficava quietinho aqui, filho!”, aconselhou.

Logo depois de fazer um “propaganda” do próximo Numanice da filha, Silvana voltou ao assunto: “Será que o Rodriguinho não tá com saudade dos netos, não? Manda pra casa, gente! O vovô surtou! Vixe, bota pra casa, gente, acaba com isso. Misericórdia. E ainda ganhou o Líder! Tem sorte, né? O moço tá todo prejudicado, falou que não vai fazer as provas porque tem isso e aquilo. E foi fazer o quê, cão, aí dentro? Só pra perturbar o juízo dos outros! Sinceramente, eu tô é passada”, afirmou.

Wanessa, Rodriguinho, Ludmilla, BBB 24

silvana oliveira mãe de ludmilla desabafa sobre pai

Silvana Oliveira desabafou que o pai da cantora só quer dinheiro Reprodução/ Instagram

Ludmilla e a mãe Silvana

Dona Silvana e Ludmilla Reprodução/Instagram

Silvana – mãe – Ludmilla

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla Reprodução

Mãe de Ludmilla

Mãe de Ludmilla com o novo carro importado Reprodução

Ludmilla mãe carro

Ludmilla abraçando a mãe após dar um carro de luxo para ela Reprodução

Ludmilla-Presente-Mãe

Ludmilla presenteou sua mãe com um “eu te amo” escrito com notas de R$ 100 Reprodução/Instagram

silvana-oliveira-mae-de-ludmilla

Ludmilla com a mãe Reprodução

silvana-oliveira-mae-de-ludmilla-

E a homenageou Reprodução

Ludmilla (10)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (9)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (8)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (7)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (4)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (6)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (3)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla (1)

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla

@ludmilla/Instagram/Reprodução

E finalizou disparando: “A música [sobre] bater com o ‘negócio’ na cara ele não gosta, né? Ah, mas bater em mulher ele gosta, né? Isso aí é com ele mesmo! Bater com o ‘negócio’ na cara, não. Mas dar porrada, disso ele entende. Agressor. Entendi, vovô. Porrada pode. Vou ficar quietinha pra morrer velhinha”.

Entenda o caso Ludmilla se apresentou no BBB 24 na madrugada deste domingo (14/01), mas não agradou a todos os participantes. Rodriguinho criticou uma música da cantora e Wanessa Camargo também se mostrou incomodada com o show da cantora.

Em uma conversa com Yasmin Brunet, a dupla explicou a reação no show. “Qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase ‘bate com o p*u na minha cara”, disse Rodriguinho, referindo-se à letra da canção Vem amor, bate não para.

“Eu estou me sentindo velha”, afirmou Wanessa. “Para você nova, ia ser feia esta frase. Esta frase não é legal”, continuou Rodriguinho. “Mas a moçada gosta, não está nem aí”, respondeu a cantora.

Ele, por sua vez, concluiu: “Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra bate o p*u na minha cara. Nada para mim vai ser legal”.

Em outro momento, Wanessa Camargo lamentou não conhecer as músicas: “Eu estava me sentindo péssima, porque eu queria cantar as músicas, eu queria prestigiar, mas eu não sei. Só conheço aquela “É hoje”.

Nas redes sociais, internautas criticaram a posição dos artistas. “Atacou o ego deles, pois eles não fazem mais sucesso”, disse um. “Recalcados”, escreveu outro. Já alguns usuários da rede afirmaram que estão de acordo com o cantor no que diz respeito à qualidade das letras atualmente.