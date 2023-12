Campos Neto diz que trajetória da inflação surpreendeu em 2023

Presidente do BC afirmou que, com a diminuição da taxa, é provável que não precisará escrever uma carta para justificar o descumprimento da meta

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconheceu nesta 3ª feira (19.dez), que a trajetória da inflação brasileira “surpreendeu” em 2023. Segundo o economista, é provável que a melhora no cenário inflacionário o desobrigará de escrever uma carta no fim do ano para justificar um possível descumprimento da meta.

O envio da carta ao Ministério da Fazenda é uma obrigação do presidente da autoridade monetária quando a meta de inflação é descumprida. Foi assim em 2021 e em 2022. “Estamos nos aproximando de um quadro em que isso [a dispensa da carta] é uma possibilidade real”, disse Campos Neto em evento do jornal Correio Braziliense.

Este ano, a meta é de 3,25%, com tolerância de 1,5 p.p para cima ou para baixo (ou seja, até 4,75%). A expectativa de especialistas do mercado consultados pelo próprio Banco Central no Boletim Focus, é de que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) feche 2023 em 4,49%.

Ele também afirmou que é importante que o governo persevere na meta fiscal de deficit zero para 2024, algo que ele chamou de “uma luta permanente”.

“Acho que a gente tem passado a mensagem de que é importante perseverar. A gente sabe que é difícil. Hoje a expectativa de mercado não é que a gente vai atingir o [deficit] zero, mas é importante perserverar, é uma luta permanente”, afirmou.

Para cumprir a meta de deficit zero –algo que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já disse que “dificilmente” ocorrerá–, o governo precisa de R$ 168 bilhões em receitas, algo considerado inviável por economistas do mercado financeiro.

A previsão de deficit zero foi mantida no texto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovado no Congresso nesta 3ª feira (19.dez).