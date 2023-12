Campos Neto é convidado e participará de churrasco de Lula nesta 5ª

Evento será na Granja do Torto, em Brasília; presidente do Banco Central foi alvo de críticas do presidente e aliados em 2023

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, foi convidado para o churrasco que será realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desta 5ª feira (21.dez.2023), na Granja do Torto, em Brasília. Apesar das críticas do chefe do Executivo e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ele irá para o evento –que contará também com a presença de ministros e líderes do governo. A 1ª reunião de Campos Neto com Lula foi em setembro, quando a autoridade monetária já tinha feito o 1º corte na taxa básica de juros, a Selic.