CPI da Braskem será instalada no Senado nesta quarta-feira 

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a responsabilidade da empresa petroquímica Braskem no desastre ambiental em Maceió será instalada no Senado Federal a partir das 9 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 13. A informação foi confirmada pelo site da Jovem Pan junto a assessores do senador Otto Alencar (PSD-BA), que vai comandar a primeira sessão. A definição acontece após diversas conversas entre senadores, que trouxe uma briga política de Alagoas para Brasília. Ao todo, serão 11 senadores titulares e sete suplentes. A CPI ganhou força após a crise do afundamento de terrenos na capital alagoana sobre minas de extração de sal-gema, matéria-prima da soda cáustica – no domingo, 12, uma das minas se rompeu. Em outubro, a Braskem já havia sido condenada pela Justiça a indenizar o Estado, por danos causados pela mineração. Os primeiros prejuízos da Braskem surgiram em 2018 e ocasionaram a evacuação de cerca de 55 mil pessoas de suas residências em Maceió, nos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol.

