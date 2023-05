Canais de streaming deverão pagar o mesmo imposto exigido para TV e cinema, prevê projeto de lei

De autoria do senador Humberto Costa, proposta já havia sido apresentada na legislatura anterior, mas acabou arquivada

freestocks/Unsplash

Netflix é uma das plataformas que deverá contribuir com a Condecine, se PL for aprovado



Um projeto de Lei apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) prevê o pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) pelas plataformas de streaming, da mesma forma que a taxa é cobrada das demais áreas do audiovisual, como cinema e televisão. Por lei, incide hoje uma alíquota de 11% sobre os lucros de produções audiovisuais enviadas ao exterior, de acordo com as regras que garantem o funcionamento do setor. Em sua justificativa, o autor da proposta afirma que o objetivo do projeto de lei é igualar as regras impostas ao audiovisual a todos os segmentos.

O teor da proposta é o mesmo que já havia sido apresentado na legislatura anterior, mas que acabou arquivado por não avançar no processo regular de tramitação no Congresso. Ele chegou a ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas sem seguir adiante para ser votado em plenário. Nesta terça-feira 9, em audiência na Comissão de Educação no Senado, a ministra de Cultura, Margareth Menezes, disse que incluir os canais de streaming nas demais condições do audiovisual é prioridade na Agência Nacional do Cinema (Ancine).