“Urubu de luto”: equipe de Bruna Griphao explica fala usada no BBB23

A equipe de Bruna Griphao, do BBB23, pronunciou-se nas mídias sociais após a atriz ser acusada de racismo por internautas pelo uso da expressão “urubu de luto” para se referir ao participante Fred Nicácio. Em nota, a equipe da atriz disse que a colocação não teve a ver com a cor da pele do brother.

“Urubus rondam tragédias, mas apenas para comer as carcaças. Quando Bruna usa o termo ‘urubu de luto’ para Fred, ela enfatiza que ele parece se importar com as situações, eliminações e vitórias, mas tudo sempre para tirar proveito para si”, diz a nota da equipe de Griphao.

“Ao ver a fala completa, é possível compreender que, nitidamente, Bruna fala sobre a atitude do Fred, que ronda as diversas situações, e não sobre a sua cor, como se tem dito”, completa o texto.

Confira a publicação:

O pai da atriz, Kakau Barra, também usou os Stories do Instagram para sair em defesa da filha e explicou o significado da expressão: “Urubu de luto = oportunista”.

Fala de Bruna GriphaoNa madrugada deste sábado (25/2), a participante do BBB23 Bruna Griphao se referiu ao concorrente Fred Nicácio como “urubu de luto”. Em conversa com Sarah Aline, a atriz desabafou e afirmou que o médico sempre faz tudo parecer ser sobre ele. Nas mídias sociais, internautas apontaram racismo no termo usado pela sister.

“Talvez, o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria para a gente o que abria para ele. […] Independentemente [disso], quem sou eu para julgar. A gente trouxe o termo ‘urubu de luto’, porque rola isso muito na vida. Tudo o que acontece é sobre ele”, afirmou Bruna.

Após a fala de Griphao, internautas apontaram racismo no termo usado por ela. “‘Urubu de luto’. Que decepção, Bruna. Eu era 100% Fred. Agora sou 500%. Que triste e nojento é o racismo”, escreveu um usuário do Twitter. “Agora, é liberado racismo? Espero que o programa se posicione”, cobrou outro.