Equipe de Beatriz se irrita e detona Ed Gama após piada: “Podre”

Um climão tomou conta das redes sociais após Ed Gama compartilhar, em seu perfil no X, antigo Twitter, um meme envolvendo Beatriz Reis, do BBB24. A equipe da sister não gostou nadinha da brincadeira e respondeu o apresentador, detonando sua postura.

Tudo começou quando Ed, que apresenta o Bate-Papo com Eliminado, compartilhou uma imagem distorcida de Beatriz. Na legenda da publicação, há uma frase dita por ela no momento da formação do último paredão. “Pode ser eu mesma? Me salvar?”.

Beatriz Reis, do BBB 24

Reprodução/BBB

Beatriz Reis, do BBB 24

Beatriz usa cascas de banana para fazer biquíni e leva punição gravíssima Reprodução/BBB

Beatriz Reis, do BBB 24

Beatriz usa cascas de banana para fazer biquíni e leva punição gravíssima Reprodução/BBB

beatriz laranjas bbb

Reprodução

Beatriz BBB24

Boninho toma medida drástica após Bia derrubar Sabrina Sato no BBB24

Beatriz BBB 24

Beatriz: Smart TV, Air Fryer e 15 mil reais em dinheiro Foto: Reprodução

Beatriz Reis BBB 24

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

beatriz bbb24

Beatriz Foto: Globo/Divulgação

O perfil da participante não gostou da forma como o humorista falou sobre ela, e rebateu o comentário. “Para de ser podre, cara. Tu já não consegue fazer seu trabalho com a mínima dignidade, e agora quer fazer chacota da Bia?”, detonou a equipe da sister.

Ed Gama chegou a responder, dizendo que não se tratava de um ataque pessoal. “Eu brinco com tudo e com todo mundo do BBB o tempo todo”, escreveu. “É do jogo”, reforçou ele.

A troca de farpas repercutiu e dividiu opiniões. “Aparentemente a adm da conta tem 15 anos”, falou um internauta. “Humorista impedido de fazer piadas sobre as fadas”, disse outro. “A equipe é destemperada igual a Bia”, detonou uma terceira. Um quarto defendeu: “Um dos piores apresentadores que ja vi no Bate-Papo com o Eliminado”, disparou.

Equipe de Beatriz respondeu Ed Gama após ele postar uma foto alterada da sister pic.twitter.com/cGgAkrifrh

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 6, 2024