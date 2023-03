Canções Flutuantes, novo álbum do cantor e compositor Péri, será lançado dia 10

O cantor e compositor Péri lança neste mês de março seu 11º álbum: Canções Flutuantes – Volume 1. O projeto final do também produtor e poeta baiano consiste em quatro volumes; cada um com lançamento independente de 10 músicas, inéditas e regravações, compondo um pequeno compilado da obra do artista.

“Vi pela primeira vez essa expressão numa coletânea de poemas do grande Castro Alves chamada ‘Espumas Flutuantes’, e, mais recentemente, num livro de uma poeta que muitíssimo admiro, a russa Marina Tsvetáieva, obra de nome ‘Indícios Flutuantes’, com tradução de Aurora Bernardini, onde tomei conhecimento dessa teoria, ou achado feliz, como nos revela a tradutora/recriadora, quando o crítico russo Iuri Tyniánov diz que os indícios flutuantes são secundários de significado e que, por sua instabilidade, recebem o atributo de flutuantes. E assim eu vejo as canções, mesmo depois de prontas, a cada versão ou releitura se mostram com novos significados, matrizes e projeções… e porque não dizer, sentimentos que flutuam em todas as direções”, explica Péri.

O músico, que vai lançar o Volume 1 no próximo dia 10/03, tem composições gravadas por artistas como Gal Costa, Margareth Menezes, Jussara Silveira, Ceumar, Monica Salmaso, Vania Abreu, Bia Góes, Fattú Djakité e Eliana Printes, além de Ione Papas, Diogo Ramos, Carlos Navas, Zé Guilherme, Patricia Talen, Denise Melo e Ricardo Chaves. Péri também foi finalista do Prêmio da Música Brasileira e Grammy Latino e vencedor dos prêmios Troféu Caymmi e Itaú Rumos Cultural.

Nesse primeiro volume ele apresenta as inéditas “As magnólias não ouvem”, “O canto do mistério”, “A nossa jornada”, “Seus lindos olhos negros” e “Meus anjinhos do céu” e as regravações “Veloz”, “Dó de mim”, “A cama e a tv”, “Lá” e “Um alguém”, todas autorais.