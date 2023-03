Banda dos Fuzileiros Navais fará apresentação gratuita no Bela Vista dia 10 de março

Em comemoração aos 215 anos de aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), a banda de música do Comando do 2º Distrito Naval fará uma apresentação gratuita, no dia 10 de março, às 16h, na praça central do shopping Bela Vista.

O concerto terá um repertório eclético, composto por canções cívico-militares, como o “Hino da Independência” e o “Cisne Branco” e temas de grandes sucessos do cinema e da música popular brasileira e erudita.

O suboficial, fuzileiro naval e mestre da banda, Sidnei Marques de Oliveira, lembra que o evento é uma oportunidade de relembrar a chegada do CFN ao Brasil, em 1808, junto com a Família Real.

“Essa é uma tradição importante porque oferece ao público a oportunidade de conhecer o trabalho da banda. Além de ser uma oportunidade de estreitar os laços da Marinha do Brasil com a sociedade soteropolitana”, ressalta Sidnei.

Atualmente, a banda é composta por 18 militares nas graduações de suboficiais e sargentos do CFN, com formação e aperfeiçoamento realizados na Escola de Música do Corpo de Fuzileiros Navais. A Marinha é a única força armada que possui uma Escola de Formação de Sargentos Músicos, integrada na estrutura do Corpo de Fuzileiros Navais.

Ao longo de todo o dia, também haverá uma exposição, na Praça Central, de materiais operativos utilizados pelos fuzileiros navais e de defesa nuclear química e radiológica.

Serviço 1:

Apresentação da banda de música da Marinha

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista

Data: 10 de março

Horário: 16h

Serviço 2:

Exposição de materiais operativos de Fuzileiros Navais

Local: Praça Central do Shopping Bela Vista

Data: 10 de março

Horário: 10h às 22h