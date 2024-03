Candangão: Brasiliense perde para o Capital no primeiro jogo da semi

Uma das chaves semifinais do Candangão teve seu primeiro jogo decidido na noite dessa quinta-feira (21). Brasiliense e Capital fizeram, na Boca do Jacaré, o jogo de inda entre as equipes valendo vaga na final. Jogando melhor, principalmente na primeira etapa, o time tricolor conquistou a vantagem para a volta ao venceu por 3 x 1. Os gols da coruja foram marcados por Lila (contra), Lucas Oliveira e Kadu Barone. João Santos marcou o tento amarelo.

No próximo domingo (24/3), os dois elencos voltam a campo para a partida de volta, marcada para as 15h30, no Estádio JK.

Jacaré recebeu o Capital no jogo de ida da semifinal

Elenco comemora o gol do Brasiliense

Times voltam a se enfrentar no domingo, valendo vaga na final

O jogo

Durante grande parte do jogo, o domínio foi do Capital, que encaixotou os meias do Jacaré e forçou as jogadas nos três homens de frente. Aos sete minutos, foi iniciada a sequência de finalizações do tricolor, com Wallace Pernambucano chutando de fora da área pela linha de fundo. No lance seguinte, Deizinho testou por cima uma cobrança de escanteio de Romarinho.

Com muita movimentação, Wallace Pernambucano tinha facilidade para receber a bola entre a defesa. Aos 10’, o camisa 9 ajeitou de letra para Felipe Guedes bater para fora. Com 20 jogados, Romarinho ficou livre na ponta direita e acertou o lado de fora da rede com um chute cruzado.

Novamente conduzindo a bola dentro da área, Wallace Pernambucano chegou na linha de fundo e rolou para Felipe Guedes finalizar travando com Aldo. Na cobrança de escanteio, Romarinho levantou e Lila tocou contra a própria meta inaugurando o placar, aos 23 minutos.

A reação do Jacaré foi tardia, mas em tempo. Aos 41’, João Santos ficou com a sobra de uma cobrança de escanteio de cabeceou de longe por cima do gol, na primeira finalização amarela do jogo. Dois minutos depois, Lila levantou para Aldo desviar de cabeça e acertar a trave esquerda. Com 47’, Lila recebeu de Tobinha e arrematou com efeito pela linha de fundo.

A pressão nos minutos finais foi recompensada aos 48 minutos. João Santos soltou uma pancada de fora da área acertando ângulo do goleiro Luan. 1 x 1 no marcador.

O Jacaré quase levou a vantagem para o intervalo. Já no último lance da primeira etapa, Tarta desmontou a defesa do Capital com um lançamento rasteiro para Tobinha, que ganhou em velocidade, driblou Luan e tocou para o gol livre. O zagueiro Éder Lima conseguiu se recuperar no lance cortando em cima da linha.

Segundo tempo

A postura do capital foi a mesma para a segunda etapa com a igualdade no placar, que não demorou para ser quebrada. Romarinho cobrou escanteio para Lucas Oliveira cabecear firme no ângulo, colocando os visitantes em vantagem novamente, aos três minutos.

À frente do placar, o Capital amarrou o jogo no meio e pouco foi produzido pelas equipes até os 24 minutos, quando Marcone soltou o pé de fora. Ravel fez a defesa de manchete.

Pouco criativo, o Brasiliense buscou ameaçar, mas sem perigo. Aos 27’, João Santos recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área. O levantamento foi direto para o gol e carimbou o travessão.

Controlando o resultando e se arriscando somente com abertura de espaços, o Capital foi letal, aos 40 minutos. Deivão limpou a marcação no corredor esquerdo e cruzou na medida para Kadu Barone cabecear sem marcação para a rede. 3 x 1.

Com o tempo restante após os seis de acréscimos, o Jacaré tentou reagir. Aos 52’, Kersul cobrou escanteio curtinho para Tarta levantar e Aldo desviar de leve para fora.

Mas foi somente isso que a equipe conseguiu criar, e viu o Capital quase marcar o quarto aos 56 minutos. Deivão bateu cruzado e Ravel espalmou para frente. Felipe Guedes chegou finalizando de primeira por cima, colocando um ponto final nas ofensivas do jogo.

BRASILIENSE 1 X 3 CAPITAL

Candangão 2024 – semifinal– ida

21/03/2024, 20h30 – Boca do Jacaré, Taguatinga-DF

Árbitro: Rafael Diniz

Árbitro Assistente 1: Lucas Guerra

Árbitro Assistente 2: Lucas Modesto

Quarto Árbitro: Pedro Carlos Copatt

BRASILIENSE

Ravel; Netinho, Gustavo Henrique, Igor Morais e Júlio Lima; Aldo, Tarta e Lila (Kersul); João Santos, Tobinha e Matheus Barboza (Lucas Vieira)

Técnico: Vilson Tadei

Gols: João Santos (48’ 1T)

Cartões Amarelos: Netinho

CAPITAL

Luan; Éverton Silva, Lucas Oliveira, Éder Lima (Éverton Silva) e Renan Luis; Felipe Guedes, Marconi (Bala) e Romarinho (Kadu Barone); Deizinho (Mattheus Silva), Maicon e Wallace Pernambucano (Deivão)

Técnico: Paulinho Kobayashi

Gols: Lila (23’ 1T, contra), Lucas Oliveira (3’ 2T) e Kadu Barone (40’ 2T)

Cartões amarelos: Deizinho