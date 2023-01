Candidato do PL ao comando do Senado, Marinho fala em ‘restabelecer a normalidade democrática’ no Brasil

O Partido Liberal (PL) confirmou, nesta terça-feira, 16, a candidatura do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) à presidência da Casa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar que tomará posse como congressista no próximo mês afirmou que o Brasil atravessa um grave momento, de “excepcionalidade” e que a população enfrenta problemas ligados à liberdade de expressão, além da inviolabilidade dos mandatos parlamentares. “Aliás, está tipificado na nossa Constituição como um dos pilares para permitir que o deputado e o senador possam livremente se expressar. E nós seremos presidente do Congresso Nacional. Então, teremos responsabilidades sobre o Senado e sobre a Câmara”, declarou. Ao longo de sua fala, Marinho também defendeu a pauta do restabelecimento da “normalidade democrática” – num recado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Não são mencionados no recado os atos de vandalismo cometidos nas sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. “Estamos fechado com Rogério Marinho, para valer. A mim, cabe manter contato com os outros presidentes para fecharmos o nosso bloco. Chegamos à conclusão que temos votos para ganharmos a eleição. Temos muita chance de ganhar”, declarou o presidente nacional da sigla liberal, Valdemar Costa Neto.

