Cantor Bruno questiona a repórter trans se ela ‘tem p*u’ e é acusado de transfobia

Bruno, cantor da dupla com Marrone, está sendo criticado por internautas após questionar a uma jornalista trans se ela “tem pau”, durante entrevista na última sexta-feira (12).

A repórter Lisa Gomes do programa TV Fama na Redetv fazia a cobertura do show da dupla Bruno e Marrone, no Villa Country, em São Paulo, quando o caso aconteceu.

Segundo Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a jornalista, que é uma mulher trans, foi questionada pelo cantor Bruno, em tom de piada: “Você tem pau?”. A profissional teria ficado “sem jeito” e perguntado “Como assim?”. Bruno então insiste e aponta para as partes íntimas e fala: “Pau Pau”, e volta a rir.

“Qual a necessidade, né? Só pra constranger a moça de graça”, pontuou um. “Que horror”, desabafou outra usuária das redes, apontando transfobia na ação do cantor.