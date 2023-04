Cantora e compositora Amanda Birchal divulga videoclipe do single “Fantasia”

Escrita por Amanda e produzida por Arthur Favero, Alex Oliveira e André Primo (da Alma Music), a faixa fala sobre uma história de decepção e perda por parte de uma pessoa que se confiava muito

A cantora e compositora mineira Amanda Birchal, uma das apostas da Alma Music para a cena pop brasileira, divulga nesta sexta (14) o videoclipe da faixa “Fantasia”, que foi lançada no mês passado. O vídeo está disponível no canal oficial da artista no YouTube.

Gravado em Belo Horizonte, MG, e dirigido pela artista ao lado de Natália Carvalho, o vídeo tem o objetivo de retratar a vibe da música e fazer com que o público sinta que está vendo uma fantasia. “Queríamos montar uma fantasia, assim cada um que estivesse assistindo poderia se sentir dentro de um livro”, conta Amanda, que também participou do processo pós-produção.

Ouça “Fantasia” em todas as plataformas digitais

Assista ao videoclipe

“É um tema que, particularmente, eu gosto muito e foi divertido de gravar. Eu amei colocar todos os figurinos que separamos e adorei o resultado. Mal posso esperar para que o vídeo esteja no mundo”, completa a jovem.

O single “Fantasia”, escrito por Amanda e produzida por Arthur Favero, Alex Oliveira e André Primo (da Alma Music), foi lançado em março. A faixa fala sobre uma história de decepção e perda por parte de uma pessoa que se confiava muito. “Não é necessariamente uma experiência amorosa, mas acredito que cabe nos dois sentidos. Foi uma situação pela qual eu passei de verdade e escrever a música me ajudou a superar isso”, conta Amanda.

Ainda neste ano, Amanda está focada em trabalhar no lançamento de seus próximos trabalhos e fazer diversos shows pelo Brasil.

Sobre Amanda Birchal:

Nascida e criada em Belo Horizonte (MG), Amanda Birchal, de 21 anos, sonhava em ser cantora desde pequena. Aos 14 anos, começou a fazer aulas de canto e passou a se aprimorar no ramo musical.

Sua carreira iniciou em 2019 quando começou a postar covers de Billie Eilish, Ariana Grande e Shawn Mendes em seu canal no YouTube. No entanto, foi em 2021 que lançou sua primeira faixa autoral, “Ficção”. “Ficção é uma música muito especial para mim e recebi muitos feedbacks positivos sobre ela”, conta Amanda.

Em 2022, a artista lançou “Drama”, “Nada de Você” e “Outro Em Seu Lugar” suas primeiras faixas pelo selo musical Alma Music. Estes são os dois primeiros singles de uma sequência de lançamentos projetada para os próximos meses.

Inspirada por artistas como Ariana Grande, Dua Lipa, Jão e Taylor Swift, Amanda tem tudo para ser um dos novos nomes mais quentes do pop brasileiro este ano. Seu maior sonho profissional é que as pessoas se identifiquem com as suas músicas e que possa viver exclusivamente de sua carreira musical.

CONFIRA A LETRA DE “FANTASIA”

Escrita por Amanda Birchal

Eu vi

Você falar tantas coisas lindas se emocionar

Eu vi você chorar

Então não diz que não quer me amar

Mas nada foi motivo pra ficar

E eu percebi o seu rosto mudar

Eu era sua noite você o meu dia

Mas isso só funciona na teoria

E eu lembro quando você sorria

Agora isso tudo virou fantasia

Eu e você já virou memória

Não quero mais ler essa história

Já passou da hora

Você já foi embora

Por que eu ainda tô aqui

Eu não quero ir mas

Eu vi você contar tantas mentiras pra impressionar

Eu vi você chorar

Então não diz que não quer me amar

Mas nada foi motivo pra ficar

E eu percebi o seu rosto mudar

Eu era sua noite você o meu dia

Mas isso só funciona na teoria

E eu lembro quando você sorria

Agora isso tudo virou fantasia

Eu e você já virou memória

Não quero mais ler essa história

Já passou da hora

Você já foi embora

Por que eu ainda tô aqui

Eu não quero ir mas

Eu

