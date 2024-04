Exclusivo: Thais Fersoza prepara festança de aniversário no Rio

Thais Fersoza tem dado o que falar como apresentadora do Bate-Papo BBB, no GloboPlay, ao lado de Ed Gama. Mas a coluna Fábia Oliveira descobriu uma outra coisa envolvendo a atriz: a preparação de uma super festa de aniversário.

A esposa de Michel Teló completará 40 anos no próximo dia 13 e está organizando uma comemoração daquelas no Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 12. Segundo fontes, Thais escolheu o luxuoso Joá Festas, na zona sul da cidade, para a noite memorável.

A festança, que promete para o Rio de Janeiro, está marcada para começar às 22h30 e contará com Michel Teló como atração, além do cantor Buchecha.

Ainda de acordo com fontes, a comemoração de Thaís Fersoza contará, além do marido, com familiares e amigos próximos. O evento promete dar o que falar e terá tudo o que se tem direito.