Cantora e compositora Sophia Stedile lança “Nunca Vai Florescer”, primeiro single do ano

A cantora e compositora Sophia Stedile, um dos destaques da Alma Music na cena pop, lança nesta sexta-feira (03) o seu primeiro single de 2023. Intitulada “Nunca Vai Florescer”, a faixa está disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite.

Escrita por Sophia ao lado de outros seis compositores durante um camping de composição realizado na Alma Music, a faixa fala sobre o amor e retrata a história de alguém que tem seu coração apertado pelo amor que já viveu e tem vontade de voltar, mas sabe que não é a melhor escolha. Logo, a pessoa não quer falar de amor. “Por mais que o amor tenha criado raízes e não saia da cabeça como fala a música, o melhor é cada um se virar por si”, diz Sophia.

Durante o processo de composição, Sophia relembra que a faixa foi super gostosa de criar. “Lembro de sair do evento com ela na minha cabeça tocando 20x. Ela tem uma super sintonia com o gênero musical que irá ser lançado”, conta. Esta é a primeira vez que a artista aposta no pagode e acredita que este é um dos maiores pontos fortes da música. “A faixa traz expressivamente o pagode no refrão com os elementos musicais do gênero, mas ao mesmo tempo tem um pé no pop”, conta.

Por isso, a expectativa da artista está lá no alto! “Estou bem esperançosa para este lançamento! Acredito que vamos virar o ano com uma cara nova e fazer meus ouvintes quererem dançar”, completa Sophia.

Sobre Sophia Stedile:

Com timbre rouco e marcante, a jovem Sophia Stedile, de 23 anos, chama atenção pela sua espontaneidade e forma como se entrega à música. A artista, que sempre se interessou por música, acredita que seu amor pelo cenário musical veio através de seu pai, que cantava para ela quando ainda estava na barriga de sua mãe, o que ela acredita ter influenciado sua paixão. “Eu acho demais como a música consegue unir as pessoas, e fazer com que os sentimentos delas sejam compreendidos através de uma melodia”, conta.

Sophia é uma artista multitalentosa e se inspira em artistas como Dua Lipa, Ruel e Leon Bridges em suas músicas. Sua carreira teve início em 2018 na cena eletrônica ao lançar um EP auto-intitulado com cinco faixas cantadas em inglês. No entanto, foi em 2019 que o reconhecimento por seu trabalho chegou, quando ela assinou um contrato de distribuição com a gravadora Sony Music, na qual lançou dois de seus maiores sucessos: “Insecure” (com mais de 1 milhão de plays apenas no Spotify) e “Too Late” (parceria com BWAXX e Manimal, com mais de 1.9 milhão de reproduções até o momento).

Hoje, Sophia é empresariada pela Alma Music Group, responsável por intermediar o lançamento de sua maior faixa até o momento nos apps de música: “Pretender” (com Sevenn e Yann Camargo) – que até o momento já ultrapassa os 5.5 milhões de plays apenas no Spotify. Pelo selo Alma Music a artista lançou “Me Leva”, parceria com o cantor mineiro Lucas Pretti, que acumula mais de 440 mil streams nas plataformas digitais.

Recentemente, Sophia lançou o EP “Mais Uma História de Amor”, que conta com quatro músicas autorais, sendo elas: “Hey”, “Falo Mais”, “Não Sou Boa Com Palavras” e “Para”, que se complementam fazendo uma linha do tempo de uma história de amor. Para comemorar este lançamento, a artista fez um show no Blue Note, casa de shows referência em São Paulo.

CONFIRA A LETRA DE “NUNCA VAI FLORESCER”

Escrita por Vinícius Lima Fregnani, Sophia Stedile, Rodrigo Cabral de Andrade, Carolina Gaete Cherman, Antonio Eudi, Luccas Machad Alves Sena e João Arnaldo Rodrigues

Sei lá, duas da manhã e o coração na mão

Deito no sofá e ponho o copo no chão

Depois de uma noite inteira

Cansei, tentar de esquecer foi tudo que eu fiz

Mas dentro de mim você criou raiz

Machucou demais e eu não fui capaz

De cortar você da minha vida

Nosso caso já não tem saída

Eu não quero mais querer você

Esse amor nunca vai florescer

Cada um que siga seu caminho

Eu consigo me virar sozinha

Mas de coração, faça uma favor

Eu não quero mais falar de amor

Tentar de esquecer foi tudo que eu fiz

Mas dentro de mim você criou raiz

Machucou demais e eu não fui capaz

De cortar você da minha vida

Nosso caso já não tem saída

Eu não quero mais querer você

Esse amor nunca vai florescer

Cada um que siga seu caminho

Eu consigo me virar sozinha

Mas de coração, faça uma favor

Eu não quero mais falar de amor

