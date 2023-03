Cantora Mariene de Castro traz o samba para festa de aniversário de 474 anos de Salvador

Altar arrumado. Alvorada de fogos. Chuva caindo. O samba, chegou chegando no Largo da Mariquita quando a cantora Mariene Castro subiu ao palco para participar das comemorações do Aniversário de Salvador. “Que bom que meu santo de casa faz milagre. Viva a cultura popular, viva o santo da minha casa. Estava morrendo de saudade”, disse, abrindo os caminhos para quem quisesse entrar na roda.

Depois da polêmica com a sua ausência no Carnaval, quando publicou um desabafo nas redes sociais criticando sua ausência na programação, Mariene trouxe no repertório canções como na Na Paz de Deus, Ilha de Maré e Falsa Baiana. Com samba no pé e palma da mão, a cantora recebeu também como convidados as Ganhadeiras de Itapuã Ganhadeiras de Itapuã, Aloísio Menezes e Roberto Mendes.

“Eu acho que foi muito importante resgatar a presença de Mariene de Castro nos eventos de Salvador. É uma grande cantora, uma grande artista. Os artsitas de samba precisam e merecem esse espaço”, defendeu a professora Liza Souza, 45.

O administrador Deo Pagano, 48, não é baiano mas Salvador se tornou a cidade que ele gosta de viver. “Salvador se tornou minha cidade natal. Mariene é uma artista completa. Culturalmente ela é muito linda, como aqui”. Junto com a galera do gargalo do palco, a compositora Mamá Vick carregava uma plaquinha: “Mariene ouça minha música”. Ela contou que está na expectativa que a cantora grave a canção.

“Já consegui entregar o pendrive para o marido dela. É uma música linda que fiz que fala sobre os orixás. Amo a interpretação dela, o estilo, tudo que ela canta”.

A depiladora Eliana Paixão, 29 anos, quase ficou em casa por causa da chuva, mas, no final das contas, resolveu ver o show e não se arrependeu: “Quando me dei conta já estava aqui. Gosto muito das músicas de Mariene. E a gente tem que comorar Salvador e seus muitos e muitos anos de história”. O técnico de enfermagem Diego Ramos, 30, foi mais um que marcou presença no Largo da Mariquita: “A voz de Mariene é encantadora. Sem dúvida, ela é muito merecedora desse espaço”.

Salvador completa 474 anos na quarta-feira (29), mas as comemorações seguem até o dia 2 de abril. A programação montada pela Prefeitura de Salvador tem ainda inúmeras iniciativas de arte, música, gastronomia, esporte e lazer. No próximo domingo é a vez de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Luedji Luna cantarem juntos no Farol da Barra no festival de aniversário da cidade.