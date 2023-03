Cantora Nelly Furtado dança música brasileira ‘Lovezinho’ famosa no TikTok

A cantora Nelly Furtado já revelou, em algumas entrevistas, que ama o Brasil. Mas, desta vez, o país que abraçou a melodia da música “Say it right”, da artista, colocando na canção “Lovezinho”, sucesso do TikTok na voz de Treyce.

Nesta terça-feira (28), Nelly reproduziu a mesma dança que ficou conhecida com o influenciador carioca Xurrasco, de 17 anos. A versão já acumula mais de 500 mil visualizações.

O influenciador virou febre entre os jovens. Gabriel Luiz de Souza Andrade, tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais fazendo dancinhas no TikTok e acabou virando “internacional” com a artista.

Já a cantora, a faixa de Treyce, produzida em parceria com DJ WK e DJ Neeh, é uma ‘arrochadeira’ melódica, que ganhou as redes sociais com a batida. A canção acabou contagiando não só os brasileiros, mas Nelly Furtado também.