Saiba quanto foi roubado das contas do ator da Record encontrado morto

As investigações sobre a morte do ator Edson Caldas Barboza constataram que ele foi assassinado com um tiro na cabeça após fazer transferências bancárias aos criminosos e ter pertences roubados. Segundo a polícia, ele fez um Pix no valor de R$ 85 e teve um relógio levado. A informação foi publicada pelo G1.

A polícia investiga, ainda, se ele marcou um encontro com uma mulher em Engenheiro Pedreira quando foi surpreendido pelos autores do crime, que foram presos na quinta-feira (29/2). Um deles confessou o crime e o corpo do ator foi encontrado no local indicado. Edson Caldas estava desaparecido desde o início de fevereiro.

Ator da Record, Edson Caldas

As investigações mostraram que, depois das transferências bancárias, o ator foi amarrado, colocado na mala de seu próprio carro e levado para o matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, onde foi executado. Os bandidos fugiram no carro de Edson.

A corporação revelou que o grupo usava um um site de troca de casais para atrair as vítimas. Depois do primeiro contato, eles marcavam um encontro na fábrica de gelo de um dos autores, em Japeri, ou na casa da pessoa. Chegando lá, realizavam o ritual de roubo, espancamento e morte, como aconteceu com Edson.

As investigações continuarão durante a prisão temporária dos dois suspeitos. O objetivo da polícia é identificar as mulheres envolvidas no esquema criminoso e localizar o terceiro homem, já identificado.

A primeira identificação do corpo de Edson foi feito através do depoimento de um dos homens presos, além disso as descrições dadas pela família coincidem. Para confirmar a identidade do ator, será realizado um exame de DNA.

“Te amarei eternamente”, declara esposa de ator encontrado morto Jennyffer Vieira, esposa do ator Edson Caldas Barboza, deixou uma homenagem ao amado nas redes sociais, nesta quinta-feira (29/2). O rapaz, de 29 anos, estava desaparecido desde o início de fevereiro e o corpo foi encontrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em Seropédica, na Baixada Fluminense.

“Pra sempre vai ser eu, você e eles. Te amarei eternamente! Vai com Deus, descansa, eu vou fazer tudo por eles sempre”, escreveu ela ao publicar um vídeo com diversas fotos do casal. Juntos há nove anos, eles tinham dois filhos.

No fundo do vídeo feito por Jennyffer, ela colocou a música Na Direção do Sol, cantada por Péricles. Um trecho da canção diz: “Foi embora e não disse um adeus”.