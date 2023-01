Cantora Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino

A cantora Preta Gil divulgou nesta terça-feira (10) que foi diagnosticada com câncer no intestino. A artista estava internada desde a última quinta-feira (5) na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, quando sentiu fortes dores na barriga.

Na ocasião, ela deu entrada na unidade médica em uma cadeira de rodas, na companhia do marido, Rodrigo Godoy. A assessoria havia informado que a cantora fazia exames de rotina. No domingo (8), Preta tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde pelas redes sociais.

“Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal e, deste então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente meu diagnóstico”, escreveu.

Hoje, em um post no seu perfil do Instagram, a cantora falou sobre o diagnóstico de câncer.

“Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentido e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino”, escreveu. O adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer.

“Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, finalizou.