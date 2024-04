Cantora russa Ekaterina Bessmertnova lança o álbum “Contra os ventos e as marés”

Radicada em Vitória há oito anos, cantora interpreta cinco canções do maestro Célio Paula em álbum que será lançado nesta sexta (26), nas plataformas digitais

Radicada em Vitória há oito anos, a cantora russa naturalizada brasileira Ekaterina Bessmertnova lança seu primeiro álbum solo, “Contra os ventos e as marés”, cercada pelas memórias afetivas da sua terra natal e da vivência em solo tropical. Com cinco canções compostas pelo maestro Célio Paula, o trabalho chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira, dia 26 de abril.

Na mesma data, a cantora fará apresentação em forma de recital-palestra, às 10h, na Estação Conhecimento Serra, no município da Serra. Durante o evento, Ekaterina vai interpretar as canções do álbum, acompanhada de sua banda, ao passo em que o maestro Célio Paula irá falar sobre o seu processo composicional.

Ekaterina desde cedo tem uma forte relação com o mar e as marés. Na infância e na adolescência, seu elo era o mar que banha a cidade de Odessa, na Ucrânia, onde visitava a família materna e vivia as experiências dos verões eslavos. As praias de Zolotoy Bereg (beira dourada), Langeron e Arcádia constituíram importantes referências na sua relação com o mar e a natureza. Mais tarde, o destino quis substituir o Mar Negro pelo Oceano Atlântico e a baía de Vitória, que ela abraçou como sua nova morada, juntamente com a música brasileira e o companheiro, o músico percussionista L&eac ute;o de Paula.

“As praias, o sol, o sal, o vento e todas as sensações trazidas pelas marés são marcantes na minha vida”, conta Ekaterina. “As praias de Camburi, da Curva da Jurema e da Ilha do Boi renovaram essa conexão especial com as marés”, acrescenta a cantora.



Intimista

Gravado no Estúdio Bravo, em Vitória, em dezembro de 2023, com direção musical de Léo de Paula, “Contra os ventos e as marés” apresenta sonoridade intimista, com base instrumental executada por um grupo de câmara formado por Victor Polo (violão), Roger Rocha (teclados, efeitos, saxofones e flautas), Lucas Oliveira (violoncelo), Leonardo Reis (cavaquinho) e Léo de Paula (percussão).

À frente, a voz imponente de Ekaterina Bessmertnova, de timbre aveludado, a emoldurar as letras e melodias concebidas por Célio Paula, assim elencadas no álbum: “Oitizeiro”, “Contra os Ventos e as Marés”, “Aprumar”, “Pé de goiaba” e “Sai de Reto Olho Gordo”.

Musicalmente, o público pode esperar por uma sequência de canções populares aclimatadas dentro da estética da MPB, passando por ritmos como o samba, a bossa nova, o ijexá e a valsa. A sonoridade acústica ganha dramaticidade com as intervenções do violoncelo, que faz contraponto às melodias interpretadas pela cantora.



Plantas

Tanto o título quanto a essência do álbum decorrem da relação da intérprete e do compositor com a natureza. Maestro da Orquestra Pop & Jazz do Ifes, o professor, regente, instrumentista de sopros, arranjador e compositor Célio Paula nos últimos anos tem se dedicado intensamente ao seu lado poeta, escrevendo sobre o cotidiano, as relações com a natureza e o amor, entre outras temáticas que o inspiram.

Em quatro das cinco faixas selecionadas para o álbum, Célio Paula expressa a sua conexão com as plantas, que ele aprendeu a cultivar desde cedo. “Inspirado por essas vivências, e relacionando-as com as minhas experiências cotidianas, compus ‘Aprumar’ (dedicada a um pé de tomate), ‘Sai de reto, olho gordo’ (para uma pimenteira), ‘Oitizeiro’ e a valsa ‘Pé de Goiaba’, cujos títulos são autoexplicativos”, comenta Célio.

Ekaterina Bessmertnova identificou-se plenamente com os temas das canções por razões afetivas. “Na infância e adolescência, tive a oportunidade de cultivar plantas e legumes na horta familiar, na Rússia, além de ter visitado familiares que viviam em regiões rurais da Ucrânia. Então este tema é caro para mim”, revela a cantora.

Por sua vez, a canção “Contra os ventos e as marés”, que dá título ao álbum, reflete a compreensão de que nada do que existe é fixo e estático, a partir de uma poesia que discorre sobre o acaso e as desventuras do amor. “Navegar é preciso/Quando se encontra uma dor/Ou quando alguém que era certo/apostou noutro amor/Contra os ventos e as marés/naveguei meu olhar/para ver se encontrava uma carta perdida no mar”, descreve a letra da canção

CONFIRA:

Lançamento do álbum “Contra o vento e as marés”, de Ekaterina Bessmertnova

Data: 26 de abril (sexta-feira)

Direção musical: Léo de Paula

Onde ouvir: Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Tidal

Recital-palestra de Ekaterina Bessmertnova e banda

Participação especial: maestro Célio Paula

Data: 26 de abril

Horário: 10h

Local: Estação Conhecimento Serra – Av. Meridional, s/n – Cidade Continental-Setor Europa, Serra – ES, 29.163-512

Entrada: gratuita

Músicos: Victor Polo (violão), Jonathan Azevedo (violoncelo), Tiago Veloso (saxofone), Gabriel Oliveira (flauta), Léo de Paula, Israel Cardoso e Wagner Souza (percussão)

FICHA TÉCNICA – ÁLBUM “CONTRA OS VENTOS E AS MARÉS”:

Ekaterina Bessmertnova: Voz

Léo de Paula: Direção musical

Roger Rocha: coprodução/arranjos de sopros, mixagem, masterização e engenharia de gravação

Gabriel Tose: auxiliar de captação e gravação

Arranjos: colaborativos com a participação de todos os músicos que gravaram o álbum

Gravação: Estúdio Bravo (Vitória-ES), nos dias 04, 05, 12 e 13 de dezembro de 2023

MÚSICOS:

Victor Polo – violão

Roger Rocha – teclados, flautas, saxofones, flautas e efeitos

Lucas Oliveira – violoncelo

Léo de Paula – percussão

Leonardo Reis- cavaquinho

SOBRE EKATERINA BESSMERTNOVA:

Ekaterina Bessmertnova é cantora profissional russa, naturalizada brasileira, radicada em Vitória há oito anos. Trabalha com os estilos samba, bossa nova, MPB, pop (americano, russo, ucraniano), música tradicional eslava (folclore russo e ucraniano) e chanson francesa.

Formou-se especialista em Canto Popular e Jazz na Academia Estatal das Artes de Ufá, na República Bascortostão, na Rússia. Tem experiência profissional como professora de canto na Escola Pública Municipal de Música (para crianças e jovens), solista de big band e em apresentações diversas em casas de shows, restaurantes e bares na sua cidade natal. De 2018 a 2020 trabalhou como professora de canto na escola de música Dinâmica, em Vitória.

Ekaterina destacou-se como cantora solista nos seguintes projetos:

Recital-palestra “Musicalidade Bantu no Brasil”, em Bogotá, Colômbia (2024);

Abertura oficial do movimento Outubro Rosa, no Palácio Anchieta (2021 e 2023);

“Natal de Encantos”, com a Orquestra Sinfônica da COES (2022);

“Divas” (2021 e 2023);

“É Samba Clássico”, com a Camerata SESI (2021);

“Natal in Jazz”, com a Vale Música Jazz Band (2019);

Cinco edições do “Brazilian Night” (2017 – Ufá, 2018 – Moscou, 2019 – Ufá e Kazan, e 2022 – Ufá, Rússia);

“Saint Petersburg Batucada Motion” (2018), realizado na FIFA Fan Fest, em São Petersburgo, durante a Copa do Mundo de Futebol;

“Conexão Rússia-Brasil” (2019 e 2020, em Vitória).

Atuou como julgadora do quesito Harmonia no grupo B do Carnaval Capixaba em 2022, 2023 e 2024. Desde 2019 tem atuado como compositora e cantora solista em trilhas sonoras de espetáculos de dança, e tem experiência como tradutora e produtora no masterclass “Ritmos e Sons Brasileiros” (Moscou, São Petersburgo e Ufa, na Rússia) e no minicurso de percussão brasileira no “Saint Petersburg Batucada Motion”.

Apresentou-se em duas edições do recital-palestra “A Canção Russa”, em 2017 e 2018, no Centro Cultural Sesc Glória, dentro do projeto “Dia do Curioso Musical”. Atuou também como cantora solista e tradutora no Festival-Concurso internacional “Drum Wave”, em 2018 e 2019, em São Petersburgo, na Rússia.

SIGA EKATERINA BESSMERTNOVA:

Instagram: @e_katerinavocal

Facebook: https://www.facebook.com/ekaterinabessmertnova

