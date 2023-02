Com ares carnavalescos, Feira da Sé retorna ao Loteamento Aquarius

Com ares carnavalescos, a Feira da Sé volta ao Loteamento Aquarius, na Pituba, com realização no sábado (11), das 14h às 20h, e domingo (12), das 11h às 18h.A Feira contará com atrações para todos os públicos, como Oficina de Frevos e Dobrados do maestro Fred Dantas, bailinho de carnaval infantil com PalhaFolia e abertura do evento com Mara & Nando, trazendo o ar da folia para área de exposição feira.

São cerca de 50 barracas com produtos dos segmentos de moda, gastronomia, artesanato, artigos para o público infantil, entre outros.

Desde de 2018, a Feira da Sé circula nos espaços públicos de Salvador com propósito de valorizar o potencial criativo dos artesãos e geração de negócios para o pequeno empreendedor. O projeto já conta com 24 edições realizadas. A Feira teve também edições na Praça da Sé, no Largo Santo Antônio Além do Carmo, na Praça Dois de Julho, entre outras áreas públicas de Salvador.

A Feira da Sé, Edição Pré – Carnaval, é uma realização do Instituto ACM com apoio da Associação AME Aquarius, do jornal Correio e da Rede Bahia.

Programação:

11/02 – sábado

14h00 – Abertura

14h30 às 16h – Boa música com Mara & Nando

15h às 16h – Oficina de máscara para o público infantil

16h às 17h – Aulão de swing baiano com professor Marcão

17h às 19h – Oficina de Frevos e Dobrados do maestro Fred Dantas

20h00 – Encerramento

12/02 – domingo

11h – Abertura

11h30 às 13h30 – DJ Job

15h às 16h30 – Bailinho de carnaval infantil com a banda percussiva, circense e carnavalesca PalhaFolia

17:00 às 18:00 – Aulão de swing baiano com professor Marcão

18h – Encerramento