Capacitação para profissionais da saúde ao combate à hanseníase começa na próxima segunda (06)

Entre os dias 06 e 10 de fevereiro, será realizada uma capacitação para 120 profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Teixeira de Freitas voltada para o diagnóstico, tratamento e avaliação de incapacidades em pessoas acometidas pela hanseníase. A ação marcará o encerramento do Janeiro Roxo, comemorativo no combate ao agravo que posiciona o Brasil como segundo país com mais casos novos ao ano. O projeto, organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o governo estadual, abarcou municípios prioritários do Brasil, selecionados de acordo com o alto índice endêmico, porte populacional e impacto na redução na detecção de casos.

A ação de Busca Ativa dos casos suspeitos de hanseníase foi realizada pelas equipes de saúde da Atenção Básica, com atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As equipes foram capacitadas no ano passado para identificar sinais e sintomas da doença, contribuindo para a detecção precoce e evitando o surgimento de incapacidades físicas — rompendo, assim, a cadeia de transmissão.

O treinamento para avaliação de incapacidades é outro ponto alto dessa ação. A avaliação é necessária para identificar e limitar outras incapacidades, reduzindo o sofrimento de muitos pacientes com hanseníase, marcada pela repercussão psicológica e estigma gerada pelas deformidades.

Perguntas frequentes

O que é hanseníase?

É uma doença transmissível, causada pelo bacilo de Hansen, que atinge a pele e os nervos das extremidades do corpo. Quando o diagnóstico e o tratamento são tardios, pode ocorrer sequelas físicas limitantes.

Quais são os sinais e sintomas?

Manchas esbranquiçadas (que lembram “pano branco”) e/ou placas bem delimitadas, avermelhadas ou amarronzadas. Nessas manchas e placas, a sensação de calor ou frio, dor ou o toque estão alteradas em relação à pele sadia;

Áreas da pele sem manchas que são dormentes ou em que você não sinta dor quando machuca, em qualquer parte do corpo;

Dor e sensação de choque, formigamento, fisgadas, câimbras e agulhadas nos braços e pernas, principalmente, em mãos e pés;

Caroços e inchaços pelo corpo, em alguns casos avermelhados e doloridos.

Muitas vezes, esses sinais e sintomas não incomodam e surgem de forma lenta. Por isso, é importante o hábito de olhar o corpo rotineiramente. O tratamento é gratuito e, quando iniciado rapidamente, evita as decorrentes incapacidades físicas.

