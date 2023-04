Cappelli envia a Moraes identificação de servidores do GSI flagrados em vídeo

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, afirmou, nesta quinta-feira (20/4), que encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a identificação dos servidores que aparecem em vídeo.

O general Gonçalves Dias deixou o cargo após aparecer em novas imagens durante a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto, em 8 de janeiro.

Por meio do Twitter, Cappelli disse que pretende acelerar a sindicância em curso no GSI. “Acabei de responder aos questionamentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, acerca da identificação dos servidores que aparecem nas imagens divulgadas ontem. Vamos acelerar a sindicância em curso no GSI”, afirmou.

A medida atente pedido, desta terça-feira (20/04), de Moraes. O magistrado determinou que a GSI identifique em até 24 horas todos os servidores, civis ou militares, que aparecem nas imagens e defina quais as providências devem ser tomadas para cada um deles.

Além de determinar a entrega das informações, o ministro do STF determinou que, em até 48 horas, a Polícia Federal colha o depoimento do general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI. Moraes expediu a decisão no âmbito do inquérito que investiga as autoridades ligadas aos atentados terroristas contra as sedes do Três Poderes em 8 de janeiro.

A determinação de Moraes, publicada na noite de quarta-feira (19/4), acontece após a CNN Brasil divulgar imagens que mostram G Dias, como é conhecido o general, circulando sem escolta no Palácio do Planalto. Quando encontra os extremistas, o militar apenas os orienta a sair do prédio, sem dar voz de prisão aos vândalos.

Confira as imagens:



“Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI”, escreveu Moraes.

Imagens comprometedorasNessa quarta-feira (19/4), a CNN Brasil divulgou imagens do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto durante as invasões golpistas de 8 de janeiro.

A atitude de aparente permissividade em relação aos invasores que depredavam os prédios que dos Três Poderes, levou à sua demissão. Tratou-se da primeira baixa no alto escalão do governo Lula, que assumiu em janeiro deste ano.

Além de Gonçalves Dias, militares do GSI, que são responsáveis pela segurança de autoridades e do Planalto, aparecem guiando os invasores para portas de saída, em clima ameno. Um militar ainda oferece água aos invasores.

frame-gsi-agentes-palacio-planalto

Nas imagens, servidores do GSI aparecem guiando os invasores para portas de saída, em clima amenoReprodução/CNN

Planalto CNN

GSI escoltando golpistasReprodução/CNN

frame-gsi-agentes-palacio-planalto

Imagens internas do Palácio do Planalto em invasão de 8 de janeiro mostram agentes e chefe do GSI junto aos golpistasReprodução/CNN

frame-gsi-agentes-palacio-planalto

Imagens internas do Palácio do Planalto em invasão de 8 de janeiro mostram agentes e chefe do GSI junto aos golpistasReprodução/CNN

frame-gsi-agentes-palacio-planalto

Imagens internas do Palácio do Planalto em invasão de 8 de janeiro mostram agentes e chefe do GSI junto aos golpistasReprodução/CNN