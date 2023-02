Prefeitura prossegue com pavimentação da Avenida das Galáxias

Pavimentação da Avenida das Galáxias (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a pavimentação da Avenida das Galáxias e ruas adjacentes.

No momento, as equipes responsáveis já iniciaram o processo de pavimentação asfáltica no trecho entre o final da avenida e o cruzamento com a Avenida Kaikan. Além do caráter estético, este procedimento garante a estabilidade física das vias contempladas, além de garantir uma conexão segura e rápida com bairros próximos.

O projeto inclui tanto a Avenida das Galáxias (com a implementação de canteiro central, paisagismo, ciclovia, passeios com acessibilidade e sinalização) como ruas próximas também localizadas no Bonadiman.

