Caps de Salvador promovem ações de cuidado com a saúde mental

Neste mês, a campanha Janeiro Branco chama atenção de toda sociedade para a importância do cuidado com a saúde da mente. Em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) preparou uma programação ampla e diversa, com ações sendo realizadas em todos os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade, localizados em Piatã, Canela, Rio Vermelho, Engenho Velho de Brotas, Armação e Pernambués.

O Caps II Garcia/Ufba, no Canela, promoveu um café da manhã na segunda-feira (16) para o grupo de família, por meio do qual discutiu a importância dos cuidados em saúde mental para os cuidadores, seguido da atividade “Corpo, Mente e Alma”, focada em trabalhar a expressão corporal dos usuários a partir da oficina de alongamento e relaxamento. Nos dias 12 e 26 de janeiro, a ação “Olhando a vida lá fora” acontece na unidade, a partir das 8h30, com o objetivo de realizar visitas em locais de Salvador com diferentes grupos de usuários.

Nos próximos dias 20 e 27, a Oficina 7ª Arte, também no Caps II Garcia/Ufba, vai projetar e debater filmes escolhidos pelos usuários dentro da temática da saúde mental. O primeiro filme a ser exibido será “O lado bom da vida”.

Localizado no Rio Vermelho, o Caps II Oswaldo Camargo vai realizar um passeio para os usuários na quinta-feira (19), às 9hs. A atividade, que acontecerá no Parque da Cidade, no Itaigara, englobará movimentos de Chi Kung e exercícios de meditação mindfulness ao ar livre e em contato com a natureza.

No Caps III Rosa Garcia, em Jardim Armação, ocorreu a projeção do filme “Divertidamente”, no turno da manhã. A roda de conversa “Saúde Mental e Qualidade de Vida”, ocorre no próximo dia 24, a partir das 8h30, e a Performance da peça teatral “Maluco Beleza” no dia 31, a partir das 8h30.

O Caps II Aristides Novis, localizado no Engenho Velho de Brotas, realizou, na última sexta-feira (13), uma roda de conversa sobre a importância do Janeiro Branco. Outras atividades lúdicas ocorrerão nesta quarta-feira (18), a partir das 8h30. Ações de Música e Prosa acontecem na segunda-feira (23), a partir das 8h30, e uma oficina de pintura e exposição dos materiais construídos em alusão à campanha movimenta o equipamento no dia 26, a partir das 14h.

O Caps AD Pernambués, promove atividades lúdicas e teatrais, dentro do “Plantão Loucura”, no dia 25, a partir das 14h.

Demais ações

Na semana passada, atividades também foram realizadas em outros Centros de Atenção Psicossocial da cidade. O Caps II Nise da Silveira, localizado em Fazenda Grande II, realizou a “Vida em Cores e Recortes”, atividade que teve como intuito expressar as vivências dos usuários e um espaço de compartilhamento, com vistas a ajudar os pacientes nas relações sociais e afetivas. Já o Caps II Liberdade organizou uma roda de conversa sobre a temática “Saúde Mental”, abordando as estratégias de cuidado nessa área.