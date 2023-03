Saiba por que Celso Portiolli recusou lugar de Silvio Santos no SBT

Para Celso Portiolli, o SBT e posto de apresentador de Silvio Santos têm uma dona: Patrícia Abravanel. Apesar de muitos acharem que ele seria o substituto ideal, o apresentador destacou que a filha do dono da emissora é a mais apta para o cargo.

Em entrevista ao TV Pop, ele destacou que é a filha de Silvio que se sente confortável o suficiente para assumir essa responsabilidade.

“Eu faço qualquer programa que me pedirem, mas como foi o Show do Milhão. Peguei um programa que era dele, mas fiz do meu jeito. Esse negócio de substituição é difícil. A única pessoa que se sente à vontade no palco para fazer as coisas que o Silvio faz é a Patricia [Abravanel]. Ela cresce a cada domingo”, disse Celso Portiolli.

