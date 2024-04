Cara de Sapato se pronuncia sobre processo contra a TV Globo

Antonio Cara de Sapato decidiu se pronunciar sobre uma ação que ajuizou contra a TV Globo. Nesta sexta-feira (19/4), o lutador de MMA deu detalhes do processo, depois de viralizar a informação que de que a causa estaria ligada à denúncia de importunação sexual a Dânia Mendez, que culminou na sua expulsão do BBB23.

Segundo o atleta, a ação não tem nada a ver com a queixa, que já foi arquivada. E muito menos com relação ao canal dos Marinhos. Sapato explicou que buscou a Justiça contra o jornal Extra, alegando que a notícia de que teria um romance secreto com Amanda Meirelles, campeã do reality, é mentira.

“O que acontece é que a minha equipe, sim, está movendo um processo desde agosto de 2023, contra um veículo impresso do grupo, que noticiou uma informação completamente caluniosa e maldosa, com riqueza de detalhes totalmente fantasiosos e me imputando atitudes que eu reprovo”, disse ao portal Hugo Gloss através de uma nota oficial.

Cara de Sapato prosseguiu: “Eu respeito e admiro o jornalismo sério, que com certeza não é o caso de alguns veículos e pessoas. Dizer que eu estou processo a emissora é mentira. Quando a manchete da matéria informa isso, somando ao contexto do ocorrido no BBB e com uma foto minha no programa, entende-se que eu estou processando a TV Globo pelo o que aconteceu no programa. E isso, mais uma vez, é mentira!”.

De acordo com o F5, da Folha de S. Paulo, o processo tramita na 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e o ex-BBB pede R$ 50 mil por danos morais e uma divulgação para assumir erro da informação. Ele reafirma que jamais teve qualquer relacionamento romântico com a colega de confinamento.

A publicação ainda divulgou que a TV Globo achou o pedido de indenização fora da realidade, defendendo que a informação era de importância, por se tratar de duas figuras públicas. A data do julgamento ainda não foi marcada.