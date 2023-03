Caranguejos invadem pista de aeroporto em Vitória e avião da Gol é forçado a arremeter

Um avião da Gol foi forçado a arremeter após caranguejos invadirem uma pista do Aeroporto Internacional de Vitória. O caso, que aconteceu na última segunda-feira, 20, foi registrado no voo G3-2094, do Rio de Janeiro para a capital do Espírito Santo, operado pelo Boeing 737-800 de matrícula PR-GXX. Ao se aproximar do aeroporto, o avião realizou a arremetida. Na sequência, o piloto comunicou no alto-falante da aeronave aos passageiros o motivo de desistir do pouso. “Infelizmente não foi possível nosso pouso em Vitória, acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Então a torre de controle nos obrigou que arremetêssemos e vai fazer uma vistoria, recolhimento desses caranguejos”, explicou. Na segunda aproximação, o boeing da Gol pousou normalmente.

