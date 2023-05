Carla Diaz faz desabafo sobre ameaças e investigação por anel de noivado

A atriz Carla Diaz usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para desabafar sobre os ataques que vem recebendo dos fãs que ainda shippam ela e Arthur Picoli, do “Big Brother Brasil 21”. Desde dezembro de 2021 a atriz está em um relacionamento com o deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP).

Na publicação feita em seu perfil no Instagram, a ex-BBB fala que recebe as ameaças há dois anos. Segundo ela, muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação terminou.

Segundo Carla, muitas mensagens de ódio chegam pelas redes sociais, incluindo ameaças de morte. “Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro. Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso tornou-se pior”, diz no texto.

Além das ameaças, ela e o noivo agora fazem parte de uma investigação no Ministério Público por conta da sua aliança de noivado, que teria custado R$50 mil, e uma viagem para a Itália. Por conta da denúncia, Becari está sendo investigado por peculato e estelionato.

“Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho tudo documentado”, escreveu ela em um trecho do desabafo.

A atriz afirmou que seu advogado, Caio Padilha, vai tomar as devidas providências.