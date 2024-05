Key Alves revela o novo namorado: saiba quem é

Key Alves aproveitou o Instagram para contar uma novidade para seus fãs. A jogadora de vôlei e ex-BBB publicou uma foto nos bastidores do show ExpoZebu, em Uberaba (MG), e revelou que está namorando. O eleito da famosa é o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Na imagem, Key aparece com uma camisa que contém o nome do cantor, algumas fotos dele e corações. Ela ainda publicou uma toalha com Bruno Rosa escrito, além de uma rosa. “Se entregue ao amor”, legendou.

Key Alves revela o novo namorado: veja quem é Reprodução/Instagram

Key Alves está namorando o cantor sertanejo Bruno Rosa

Key Alves assume namoro com cantor sertanejo; saiba quem é Reprodução/Instagram

Key Alves vai voltar a jogar vôlei

Ex-BBB foi anunciada na nova liga da modalidade nos EUA Reprodução/Instagram

Key Alves passou por cirurgia para colocar silicone Reprodução/Instagram

Key Alves mostra procedimento e antes e depois de silicone Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação, Bruno Rosa apareceu para trocar carinho com a namorada. “Eu me entreguei, linda”, disse ele, acrescentando emojis de uma carinha com olhos de coração e rosa.

Ex-BBB Key Alves assina contrato com nova liga de vôlei nos EUA A ex-BBB Key Alves voltará a atuar como jogadora de vôlei profissional pela próxima temporada da League One Volleyball, nova liga americana do esporte.

A última vez que a líbero esteve em uma partida oficial da modalidade foi em 2022, antes da sua participação no Big Brother Brasil de 2023. Á época, Key Alves era jogadora do Osasco e entrou para o reality show após sofrer com uma lesão grave no joelho.

Veja o anúncio nas redes sociais:

Ex-BBB foi anunciada na nova liga da modalidade nos EUA Aos 25 anos, Key teve passagens por clubes tradicionais do vôlei brasileiro, como São Bernardo, Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros, antes de jogar pelo Osasco.

Em 2018, a ex-BBB foi campeã do Sul-Americano sub-18 com a Seleção Brasileira e foi eleita a melhor líbero da competição em Lima.

Mais brasileiras nos EUA

Além de Key Alves, a bicampeã olímpica Fabiana também será uma das jogadoras da liga norte-americana na próxima temporada, mas chega apenas para o segundo semestre da competição.