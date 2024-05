Leite diz que teto fiscal estadual atrapalha auxílio às vítimas

Ao lado de Lula, o governador do Rio Grande do Sul declara que as restrições impedem o Estado de dar resposta adequada ao cenário

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente Lula estiveram juntos neste domingo (5.mai.2024) Reprodução/ Mauricio Tonetto

5.mai.2024 (domingo)



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu neste domingo (5.mai.2024) excepcionalidade no envio de recursos ao Estado e disse que restrições fiscais atrapalham o trabalho estadual na região. “A máquina pública está sufocada e não vai conseguir dar respostas se nós não endereçarmos ações excepcionais do ponto de vista fiscal”, disse na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se o presidente disser ‘toma aqui R$ 10 bilhões, R$ 20 bilhões ou R$ 100 bilhões’, e tivermos a mesma máquina pública, com as mesmas restrições da legislação fiscal como ela se encontra, não vamos conseguir dar resposta”, declarou.

Eduardo Leite citou dificuldades orçamentárias do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, não opera na normalidade por conta de restrições fiscais de dívidas contraídas em anos anteriores. O governador declarou que o cenário é de guerra e vai exigir um tratamento de pós-guerra.

No sábado (4.mai), o tucano comparou a reconstrução do Estado com o plano de ajuda oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus depois do fim da 2ª Guerra Mundial.

“O Rio Grande do Sul vai precisar de um Plano Marshall de reconstrução. A gente vai precisar de um plano de excepcionalidade em projetos, em recursos”, afirmou.

NÚMERO DE VÍTIMAS DEVE SER AINDA MAIOR Durante a entrevista deste domingo (5.mai), o governador também disse que não é possível precisar corretamente o número de vítimas dos temporais. Os dados divulgados pela Defesa Civil são preliminares, de acordo com ele.

“Não está dando nem para medir ainda quantas pessoas estão aqui em cada um dos abrigos. Possivelmente, teremos milhares”, afirmou. “Temos 75 mortes, mas esses números, infelizmente, ainda vão agravar muito.”

Ainda conforme Leite, há, no Estado, 12 barragens sob pressão:

2 com nível de emergência; 5 com nível de alerta; e, 5 com nível de atenção. Outros números divulgados pelo governador:

110 hospitais atingidos. Destes, 17 estão sem atendimento e 75, com atendimento parcial; Há 418.000 pontos sem energia; e, 1 milhão de unidades consumidoras sem água. O Rio Grande do Sul é atingido por fortes chuvas desde 28 de abril.