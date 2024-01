Carlos Bolsonaro vai presidir o PL municipal do Rio

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida do vereador Carlos Bolsonaro – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/MetrópolesFilho 02 de Jair Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro vai assumir a presidência do PL na cidade do Rio de Janeiro a partir de março, quando se filiará à legenda.

Embora ainda esteja oficialmente vinculado ao Republicanos, sigla pela qual se elegeu em 2020, o vereador já atua como se estivesse filiado ao PL, mesmo partido do pai.

Na semana passada, Carlos participou de uma reunião com lideranças do PL do Rio. No encontro, discutiram estratégias para a eleição municipal na capital fluminense.

De acordo com integrantes da legenda, Carlos terá forte influência na definição da chapa de vereadores do PL que concorrerá a eleição na capital em outubro de 2024.

O vereador também atuará como um dos principais coordenadores da campanha do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura do Rio de Janeiro.

A reunião de Carlos com integrantes do PL aconteceu na quinta-feira (18/1), um dia após Carlos disparar indireta ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pelas redes sociais.

Atualmente, o PL da cidade do Rio é presidido pelo vice-prefeito da capital, Nilton Caldeira, que teria concordado em ceder o comando municipal da sigla a Carlos Bolsonaro.

