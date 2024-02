Novidade! Assine gratuitamente as newsletters do Metrópoles

Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.foto

1 de 1 Imagem de jornalistas trabalhando na redação do portal de notícias Metrópoles em janeiro de 2024 – Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.fotoO Metrópoles começou 2024 com novidades para os leitores! O portal lançou um serviço gratuito de newsletters. Os colunistas e editores do site vão fazer a curadoria das notícias mais importantes do dia e enviar diretamente no e-mail dos assinantes. A inscrição é rápida: basta entrar na home e apontar quais listas você quer receber. Para assinar clique aqui.

As 23 newsletters que estão disponíveis para assinatura abordam os mais diferentes temas publicados no Metrópoles: política, horóscopo, nutrição, saúde, concursos, sexo, gastronomia, entretenimento, economia. O leitor pode escolher receber todas as listas ou apenas dos assuntos que mais lhe agradam.

Veja as opções:

O Boletim Metrópoles é enviado diariamente com o resumo das principais notícias do dia. Os colunistas do portal vão conversar diretamente com os leitores. Grande Angular, Blog do Noblat, Guilherme Amado, Igor Gadelha, Rodrigo Rangel, Paulo Cappelli, Na Mira e Fábia Oliveira farão a curadoria do conteúdo exclusivo que publicam todos os dias. A editoria de Entretenimento terá quatro possibilidades de assinatura: os lançamentos da semana, os resumos da novela, as melhores fofocas das celebridades e a agenda de eventos culturais no DF Quem é fã de Vida&Estilo poderá assinar a coluna Pouca Vergonha e o Horóscopo. Quem gosta de ler sobre bem-estar pode optar pela receitas do Você é Chef e as dicas de Fitness&Nutrição. As praças locais também terão espaço. Os leitores que moram no Distrito Federal e em São Paulo podem receber as principais notícias de sua cidade no fim do dia. Os leitores de Concursos&Emprego, Ciência&Saúde e Empregos&Negócios também serão prestigiados com newsletter próprias. A ideia da Newsletter é aproximar o leitor da redação do Metrópoles, que indicará todos os dias as produções mais interessantes e relevantes em cada área. Não deixe de assinar!

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

