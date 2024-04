Carlos Slim, dono da Claro, reúne-se com Lula em 19 de abril

Empresário mexicano vai reafirmar investimentos de R$ 16 bilhões por ano pelos próximos 10 anos no Brasil

A visita de Carlos Slim (foto) será de cortesia; a informação foi confirmada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) Secretaría de Cultura Ciudad de México (via Flickr) – 20.dez.2018

10.abr.2024 (quarta-feira)



O empresário mexicano Carlos Slim, dono da América Móvil, empresa de telecomunicações que controla a Claro, acertou uma visita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 19 de abril. O encontro, no Planalto, servirá para que a empresa mantenha o nível de investimentos de R$ 16 bilhões por ano no país pelos próximos 10 anos. A Claro tem 55.000 empregos diretos e 120 mil indiretos no Brasil.

É uma visita de cortesia. O governo anunciará chegada de investimentos.

Um dos temas do encontro será as dificuldades que a empresa tem para dar manutenção em áreas consideradas de risco, como comunidades do Rio de Janeiro, onde técnicos não conseguem agendar visitas presenciais.

Na festa de aniversário do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), realizada na noite desta 4ª feira (10.abr), a visita foi comunicada ao ministro Fernando Haddad (Fazenda), que disse já ter se encontrado uma vez pessoalmente com o mexicano em uma oportunidade no Chile.

O ministro também lembrou que o empresário dono da Claro tem entre seus nomes do meio “Haddad” –seu pai se chamava Julián Slim Haddad.

Carlos Slim, 84 anos, nasceu na Cidade do México. É o 14º mais rico da lista de bilionários da Forbes. Tem fortuna avaliada em US$ 102 bilhões. Além da América Móvil, tem negócios nas áreas de construção, energia, esportes, financeiro, indústria, mídia, mineração, saúde, imobiliário, transporte e varejo.