Carro de turistas despenca de trecho interditado na BR-101 em Itamaraju

Um acidente com proporções gravíssimas ocorreu com turistas da região sul do Brasil, nas primeiras horas desta quarta-feira (03), no trecho da BR-101 interditada.

Por não desconhecerem a região, também os perigos e bloqueio do trecho, optaram em seguir viagem em período noturno.

Ao chegaram no trecho da erosão, acabaram despencando no precipício formado depois das fortes chuvas.

Apesar do imenso susto, todos sofreram lesões leves e foram socorridos por uma equipe de profissionais de saúde do SAMU 192.

As autoridades e meios de comunicação tem noticiados nos amplos canais, além das redes sociais sobre o bloqueio do trecho, sendo necessário seguir pelo desvio nos municípios de Alcobaça e Prado.

Ainda reforçando que os condutores optem em transitar durante o dia.