Camila Moura levanta boatos após posar ao lado de Marlene Mattos

Instagram/Reprodução

1 de 1 Foto colorida de três mulheres e um homem – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoCamila Moura, ex-esposa do participante do BBB 24, Lucas Buda, compartilhou, na última sexta-feira (26/4), uma foto ao lado da diretora e produtora de TV Marlene Mattos, antiga empresária de Xuxa. O registro levantou suspeitas do que poderia representar um novo projeto para sua vida.

“Encontros que transformam! Que noite especial!”, escreveu Camila, na legenda da publicação (veja aqui). A influenciadora, no entanto, não revelou se foi apenas uma coincidência ter encontrado a empresária ou se as duas estariam se reunindo para algum trabalho futuro.

Camila Moura ao lado de Marlene Mattos, ex-empresária da Xuxa A postagem recebeu muitos comentários de pessoas citando as dificuldades financeiras relatadas pelos ex-participantes do BBB 24. “Camila tá 100% melhor que os ex-BBBs sem nem sequer ter entrado na casa”, brincou uma pessoa. Outra comentou: “Caramba, Marleninha na área! Agora vai”.

Recentemente, Lucas Buda falou sobre uma possível reconciliação com Camila após o BBB 24. O capoeirista disse que mantém um diálogo com ela, mas não chegou a encontrá-la. Os dois estavam juntos havia 15 anos, mas a relação terminou quando ela fez um pedido de divórcio na Justiça enquanto o reality show acontecia.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?