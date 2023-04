Carro perde o controle, atravessa dois muros de prédio e cai em cima de oficina no Imbuí

Um carro atravessou dois muros de um prédio e caiu em cima de uma oficina, no Imbuí, por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (4). Ao total, tinham quatro pessoas no veículo. Elas sofreram apenas ferimentos leves.

A motorista do automóvel era uma idosa que morava no prédio. Acostumada com modelos manuais, ela se confundiu com os comandos do seu novo carro, que é automático, e acabou acelerando ao invés de dar ré. Ela e os outros ocupantes estavam indo em direção a um almoço de semana santa.

“Ouvimos um barulho muito forte, parecia uma explosão. Quando descemos, vimos o carro já caído com as quatro pessoas dentro”, relata a estudante Letícia Batista, de 21 anos, que mora no prédio.

O Samu chegou a ser acionado e prestou socorro às vítimas.