Casa de Caridade Inácio Daniel inicia campanha para adquirir sede

A Casa de Caridade Inácio Daniel começou a campanha Tijolinho, para arrecadar doações com objetivo de adquirir uma sede própria para instituição. A organização desenvolve diversos projetos de caridade no Distrito Federal e no Entorno.

A ideia da campanha é que cada pessoa participe arrecadando um “tijolinho”. Os valores variam de R$ 50 a R$ 400 e serão usados para compra do terreno e edificação da Casa de Caridade. Ao doar, a pessoa terá direito a deixar o nome gravado na parede. Também pode ser um espaço que o doador dedique a uma ente querido.

Cada tijolinho tem uma cor e o respectivo valor. Veja:

– Tijolinho Azul: R$ 400

– Tijolinho Branco: R$ 200

– Tijolinho Bege: R$ 100

– Tijolinho Cinza: R$ 50

As doações podem ser feitas por Pix ou transferência bancária. É preciso enviar o comprovante de doação para o número (61) 99634-1516. Todas as pessoas receberão um Certificado de Doador Fundador e um agradecimento por mensagem da Médium Maira Rocha.

A Casa da Caridade Inácio Daniel é voltada à assistência material para pessoas em situação de rua, com entregas de alimentos, agasalhos, roupas, materiais de higiene e de limpeza, enxovais, materiais escolares e gás de cozinha. O projeto também oferece apoio na compra de medicamentos e na realização de exames laboratoriais não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conheça todos os projetos aqui.

Segundo informações que constam no site da instituição, só em janeiro, mais de 14,5 toneladas de alimentos foram doados à população vulnerável, em aproximadamente mil toneladas. Interessados em doar cesta básica podem fazer diretamente por meio deste link. Também é possível adquirir produtos como canecas, cadernos, blocos e camisetas pela loja solidária da instituição.

Saiba como fazer a doação:Escolha o valor do tijolinho, faça o Piux ou Transferência Bancária

Pix (Celular): 61 99634-1516 (SICREDI)

Pix (CNPJ): 37.568.332/0001-87 (Banco do Brasil)

Conta bancária: Banco do Brasil – Ag. 4594-2 – Conta Corrente: 18855-7

Após a doação, é preciso enviar o comprovante para o número (61) 99634-1516.

