Casal e filho morrem em acidente envolvendo caminhão na BR-101

Um casal e o filho, de idade não identificada, morreram vítimas de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, na tarde desta sexta-feira (24), na BR-101, em trecho do município de Ibirapitanga, no sul baiano.

As informações foram divulgadas pelo Ubatã Notícias. O motorista do carro, oriundo de Ubatã, foi identificado como Luís Felipe, que estava na companhia da esposa Thayne Reis e do filho. A família seguia para a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, onde residiam. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo teria colidido na traseira de um caminhão baú.

Testemunhas informaram que o veículo de passeio e o caminhão teriam derrapado antes do acidente. A suspeita é de haveria óleo na pista. As polícias Militar, Rodoviária Federal e Técnica estiveram no local para o registro da ocorrência e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.