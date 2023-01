Casal é preso na Índia após andar de moto em ‘posição indecente’; veja vídeo

Um casal subiu em uma moto na cidade de Durg, na Índia, e começou a andar em uma posição nada convencional. A mulher abandonou a garupa e sentou-se no tanque do veículo, de frente para o condutor e com as pernas em volta dele, dando abraços e beijos.

A cena chamou a atenção de outros motoristas, que gravaram a cena. Quem não gostou do romance em duas rodas foi a polícia que, ao receber as imagens, classificou o ato como “atividade indecente” e iniciou buscas para localizar os exibicionistas.

O motociclista foi identificado como Javed, de 27 anos. Ele e a jovem na moto, cujo nome não foi revelado, queriam viralizar para provocar ciúme nos seus antigos namorados.

Ambos foram detidos na última terça-feira (24). A irmã dela, que estava na garupa de outra moto filmando o casal, e o condutor também foram presos, de acordo com o “Times of India”. Para piorar, uma das motos apreendidas era roubada.