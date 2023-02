Polícia localiza traficante e recupera três carros roubados em Salvador e RMS

Um traficante foragido da Justiça foi localizado e três carros com restrição de roubo recuperados pela Operação Apolo, durante a Operação Força Total da Polícia Militar, na terça-feira (31). A unidade especializada ampliou o patrulhamento nos bairros de Lobato, Jardim Placafor, em Salvador, e Buraquinho, no município de Lauro de Freitas.

No Jardim Placaford, uma equipe se deparou com um homem que tentava se esconder da viatura. Durante a abordagem foi realizada uma consulta e constatado que o suspeito possuía mandado de prisão por tráfico de drogas.

No Lobato, as equipes encontraram um sexteto desmanchando um carro com restrição de roubo. “Durante patrulhamento na Avenida Dois Irmãos, encontramos com o grupo um veículo que foi roubado no dia 25 de janeiro, no Comércio”, contou o major Carlos Emiliano, comandante da Operação Apolo.

O bando, o veículo e os materiais utilizados no desmanche foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos ( DRFRV).

RMS

Em Lauro de Freitas, informações apontavam, no bairro de Buraquinho, um local usado para esconder carros roubados. Lá foram encontrados dois veículos e uma mulher, que foi detida na ação. Um dos automóveis estava com sinais de adulteração. A suspeita e os materiais foram encaminhados para a DRFRV.