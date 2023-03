Casarão no Rio Vermelho é transformado em osteria e drinkeria com rooftop  

Carolina Urbanetto estará à frente da Che Figo, no Rio Vermelho (Ana Prado/divulgação)

Um coquetel para convidados no dia 12 de abril marca a abertura da osteria e drinkeria Che Figo, localizada em um imóvel de três andares no Rio Vermelho, Salvador. Criada para oferecer experiências gastronômicas e visuais, a casa tem menu com inspiração italiana, assinado pela chef Carolina Urbanetto, e decoração industrial-pop com direito a banheiros em um container e rooftop com vista-mar.

“Criamos um cardápio de sabores variados para agradar diferentes paladares e oferecer uma experiência gastronômica diferenciada”, garante a chef, que idealizou pratos que podem ser compartilhados, como pizzas, antepastos, bocaditos, charcutaria e tábuas de queijos brasileiros.

Murilo Lomas, Georgina Brandolini e Sig Bergamin (Iude/divulgação)

Em torno de Georgina

O Alô Alô Bahia esteve no último fim de semana no condomínio Boa Vista, no interior de São Paulo, para participar de um jantar especial. Por lá, o casal de arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas abriu a casa de campo para encontro em torno de Georgina Brandolini. Foi no sábado, com buffet do Balsamico e flores da Verbena. Renata Queiroz de Moraes, Mariana Auriemo, Lica Melzer, Liana Moraes, Tati Pilão e Raquel Correa foram algumas das convidadas que prestigiaram a noite.

Ricardo, Nizan, Maria Clara e Donata Meirelles (Acervo Pessoal)

Conexão SP-BA

O presidente da FIEB-BA, Ricardo Alban, e a esposa Maria Clara Alban estiveram em São Paulo durante o fim de semana. Na sexta-feira à noite, foram homenageados por Donata Meirelles e Nizan Guanaes com jantar no apartamento do casal, no Jardim Europa. Ricardo e Nizan são amigos de longa data.

Degustação de vinhos

Salvador receberá a 8ª edição do Bahia Vinho Show, considerada a maior feira de vinhos do estado, de 4 a 6 de maio, no Hotel Vila Galé, em Ondina. Serão apresentados mais de 400 rótulos. “A nossa expectativa é de aumento do volume de negócios da ordem de 20% nesta edição, em relação à do ano passado, realizada em novembro”, antecipa Ivan Baldivieso, diretor do Clube Gourmet Bahia e idealizador do evento, que projeta movimento de mais de R$ 700 mil.

Daniela Filomeno Seripieri (reprodução)

Temporada baiana

Salvador entrou no roteiro de Daniela Filomeno, que comanda o programa CNN Viagem. Casada com o empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, a jornalista já visitou mais de 60 países, mas ainda não conhecia a unidade do Hotel Fasano na cidade. “Faz tempo que queria conhecer o Fasano. Sou apaixonada por esta cidade histórica e gastronômica”, compartilhou, anteontem, nas redes sociais. Daniela veio gravar um especial para a CNN.

Jantar harmonizado

O Grupo Ideal lançou ontem à noite durante jantar harmonizado no Pereira Restaurante, na Barra, novos rótulos de vinhos portugueses do seu portfólio. O jantar contou com a presença de Hugo Cabral, Gerente de Exportação Brasil na Abegoaria. Vindo diretamente de Portugal, ele apresentou as novidades a formadores de opinião soteropolitanos, clientes do Clube de Benefícios, além de gerentes da rede.

Ivete Sangalo (Rafa Mattei/divulgação)

Personagem da semana

Em conversa exclusiva com o Alô Alô Bahia, Ivete Sangalo deu detalhes do show que fará no dia 2 de abril, no Farol da Barra, e falou sobre sua relação com Salvador. A apresentação gratuita fecha as comemorações do aniversário de 474 anos da cidade e trará Ivete, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Luedji Luna juntos no palco em um encontro inédito.

A cantora, que comanda a direção musical, revelou que o show tem duração prevista de uma hora e 45 minutos. O início será às 19h40 e haverá transmissão da Rede Globo. Os artistas vão intercalar duetos e performances que envolvem os quatro. O repertório será composto por grandes sucessos de cada um dos cantores e também outras músicas que remetem a Salvador, assim como a cenografia do palco.

“Teremos Salvador como grande protagonista do show e tudo de especial que ela nos dá!”, contou. “Salvador me conectou com um universo musical que eu escolhi para ser meu lugar. Isso transformou muito a minha vida. Escolhi por amor e total relevância emocional. A cidade é meu lugar favorito”, completou Ivete.