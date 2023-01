Castro fala em ‘gratidão eterna’ a Bolsonaro em cerimônia de posse do secretariado

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), participou nesta segunda-feira, 2, da cerimônia de posse do seu novo secretariado. Ao todo, serão 32 secretários – entre eles, Thiago Pampolha (União Brasil), seu vice-governador, assumiu a pasta do Ambiente – que o auxiliarão na gestão à frente do Palácio Guanabara. Em seu discurso, o político agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo auxílio na sua reeleição – ocorrida em primeiro turno – e falou em “eterna gratidão”. “Quero fazer um agradecimento especial ao meu partido, o Partido Liberal, e ao presidente Bolsonaro, que me ajudou muito nessa trajetória. Não posso deixar de reconhecer a minha eterna gratidão a ele”, afirmou. Em seguida, Castro sinalizou um com uma possível parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que haverão “novos desafios que requerem interlocução com o governo federal nos próximos quatro anos”. O governador reeleito reforçou seu compromisso com a população fluminense e reforçou que haverá uma prioridade na pauta ambiental. Cláudio foi criticado nas redes sociais, no último domingo , 1º, após ida à posse do novo presidente da República em Brasília.

