Boric descarta novo plebiscito para substituir constituição

Presidente chileno diz que governo tem outras prioridades; declaração se deu após população rejeitar mudança pela 2º vez

“Durante o nosso mandato o processo constitucional está encerrado”, disse Boric em discurso depois do resultado do plebiscito Reprodução/Twitter @Presidencia_cl – 4.jul.2022

PODER360 18.dez.2023 (segunda-feira) – 14h05



O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse no domingo (17.dez.2023) que não realizará mais referendos para promulgar uma nova constituição durante o seu mandato. A declaração se deu depois da população rejeitar pela 2ª vez uma proposta para substituir a Carta Magna vigente, outorgada na Ditadura Militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Em discurso depois do resultado do plebiscito, Boric afirmou que o governo tem outras prioridades. “As emergências são diferentes”, afirmou. “Durante o nosso mandato o processo constitucional está encerrado”, disse.

“Como Presidente da República, ordenei ao meu gabinete que retome o processo legislativo da reforma das pensões e do pacto fiscal para o crescimento e uma distribuição mais justa da riqueza o mais rapidamente possível”, afirmou Boric.

A ideia de substituir a constituição vigente ganhou força em protestos de 2019. À época, manifestantes chilenos alegaram que o atual documento é responsável pelas desigualdades no país ao promover a privatização de serviços básicos, como educação e previdência social.

A proposta rejeitada no domingo (17.dez) é vista por críticos como uma manutenção dos princípios da Constituição de Pinochet, que passou por diversas reformulações desde que foi promulgada.

O texto, predominantemente redigido por políticos de direita e conservadores, abordava os principais temas da direita chilena, como a oposição ao aborto, a defesa da previdência privada e do sistema de saúde privado. Apresentava também menos detalhes sobre questões de igualdade de gênero e direitos das comunidades indígenas.

1ª tentativa também falhou A 1ª proposta da nova Constituição, que durou quase 2 anos, foi apresentada ao presidente, Gabriel Boric, em 4 de julho de 2022. Com 388 artigos, o documento foi o 1º no Chile a ser escrito por uma comissão com paridade de sexo –com o mesmo número de mulheres e homens. Eis a íntegra do texto (PDF – 2 MB, em espanhol).

O texto propunha que 50% dos cargos de todos os órgãos do Estado e de empresas públicas fossem ocupados por mulheres. Uma parte também era reservada aos indígenas, de forma que o país fosse “paritário” e “regional”.

A 1ª versão para a nova Constituição procurava também dar autonomia para governos regionais e municipais, baseado no princípio da regionalidade. O texto afirmava que as políticas públicas devem ser “pertinentes às necessidades territoriais” e “adaptadas às diversas realidades locais”.

Em relação aos direitos sociais, a sugestão de 2022 estabelecia que um Sistema Nacional público e gratuito para educação, saúde e previdência, embora a possibilidade do serviço privado ainda poderia ser disponibilizado.

No entanto, o texto foi votado em plebiscito em 4 de setembro e foi rejeitado. Foram 61,87% votos contra e 38,13% a favor. Foi a 1ª votação obrigatória no país desde 2012, e mais de 50.000 pessoas não compareceram.

À época, pesquisas mostraram que a população rejeitou a proposta depois da votação sobre o fundo de pensão privado, que propunha o fim da capitalização individual, no qual os cidadãos pagam pelas suas próprias aposentadorias.