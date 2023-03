Caturnista Paulo Caruso morre aos 73 anos em São Paulo

O cartunista Paulo Caruso, de 73 anos, morreu na manhã deste sábado (4). Ele estava internado em São Paulo.

Paulo Caruso começou a vida profissional no “Diário Popular” no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais “Folha de S.Paulo” e “Movimento”. Ele cursou arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) nos anos 1970, mas não exerceu a profissão.

Ele é irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista. Paulo teve uma trajetória individual bem marcada, mas nunca deixou de fazer parceria com o irmão gêmeo, Chico.

Durante participação no programa Conversa com Bial, Paulo contou que os dois começaram cedo a desenhar. “Desde os 4, 5 anos de idade a gente desenhava sem parar, incentivado pelo nosso avô materno, que era pintor amador, pegava na mão da gente e ensinava a desenhar. Foi quem me ensinou a tocar violão também.”

Recebeu vários prêmios, entre eles, o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA, em 1994.