Indivíduo é preso com carro clonado em Itamaraju

Um veículo com restrição, foi recuperado pela Polícia Militar da 43ª CIPM, nesta terça-feira (07) de maio, no trecho da rodovia BR-101, em Itamaraju.

Com restrição no sistema nacional de furto e roubo de veículos, o carro modelo FIAT Strada (Freedom) ano 2023 de cor cinza e placa SHW-3E19, licenciado em Patos de Minas (NG), foi interceptado pela equipe da PM, após a central notificar que o veículo seguia pela rodovia BR-101. Os militares efetuaram o procedimento de acompanhamento e interceptação do carro, pouco mais de 10 quilômetros da área urbana de Itamaraju, sentido ao município de Teixeira de Freitas na BR-101.

Ao abordar o condutor do veículo e promover consultas, confirmaram a restrição, sendo encaminhado o suspeito, junto com o carro para a delegacia da polícia civil de Itamaraju.

Em depoimento o acusado Manoel Missias de Jesus (43 anos), morador de Porto Seguro, relatou ter comprado o veículo e não conferiu a procedência do mesmo.

O carro ostentava placa de outro veículo (procedimento conhecido como clonado), onde o proprietário relatou um veículo com características similares ao seu, transitando pela rodovia.

O indivíduo detido, prestou depoimento e poderá responder pelo crime de receptação de veículo roubado.