Teve recaída? Maiara fala sobre rumores de ficada com Fernando

Focada na carreira, Maiara esteve recentemente em Portugal gravando o novo DVD ao lado da irmã, Maraísa 12/02/2023 16:08, atualizado 12/02/2023 17:07

Maiara e Fernando Zor (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Após internautas apontarem suposta reconciliação entre Maiara e Fernando Zor, e uma foto do cantor sozinho em uma balada no Paraná, a coluna LeoDias procurou a cantora para esclarecer se procedem as informações que circulam na web. Saiba o que ela disse.

Apesar de pessoas próximas afirmarem que Maiara ficou, sim, com o ex, a sertaneja garantiu, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, com exclusividade à nossa reportagem, que os dois não estão juntos novamente. “Não procede, isso Estou há 20 dias fora do Brasil, nem sei da vida dele, nem sei o que está acontecendo aí.”

foto-abre-maiara-fernando-bolsa-lv-2022-min

Reprodução

fernando-maiara-foto

Fernando e Maiara posam juntos pela primeira vez após o términoReprodução/Instagram

Declaração-Maiara-e-Fernando

Maiara e Fernando Zor trocam declarações na webReprodução/Instagram

foto-Fernando-Maiara

Fernando e MaiaraReprodução

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (8)

Em uma das reconciliações, inclusive, Maiara soltou diversas indiretas para que Fernando a pedisse em casamento, o que não aconteceu- até o início de 2021Reprodução

foto-Fernando-Zor-Maiara

Em outra ocasião, Fernando e Maiara oficializam reconciliação em show da sertanejaReprodução/Manu Scarpa

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (10)

Em novembro, no entanto, os cantores foram flagrados aos beijos no casamento do compositor Cristyan Ribeiro e, mais uma vez, anunciaram reconciliaçãoJoao Valentino

foto-Fernando-Zor-Maiara

Distância dos holofotes deixa relação de Mafe mais forte, dizem amigosReprodução / Manu Scarpa

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (9)

Os cantores terminaram em poucos meses e, logo em seguida, reataram. Por diversas vezes, eles continuaram nesse vai e vemReprodução/ Instagram

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (7)

Em setembro de 2021, chegou ao fim o noivado dos cantores. De acordo com o jornalista Léo Dias, o ciúme por parte de Fernando pôs fim ao compromisso, que durou seis mesesDivulgação

******Maiara-e-fernando-entenda-namoro (2)

Em fevereiro de 2021, depois de muito ioiô, Fernando e Maiara fizeram uma viagem românica para Dubai. Lá, o cantor surpreendeu a irmã de Maraisa com o pedido de casamento, e ela aceitouReprodução/ Instagram

A cantora ainda comentou sobre os boatos que surgem sobre seus relacionamentos. “Não sei de onde esse povo arruma isso”, afirmou, entre risos.

Focada na carreira, Maiara esteve recentemente em Portugal. Ao lado da irmã, Maraisa, ela gravou o novo DVD em comemoração aos 10 anos de sucesso da dupla. Na última semana, as artistas lançaram o 2° EP do DVD gravado em São Paulo no final do ano passado.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Mais lidas